Strisce LED luminose per Natale, varie lunghezze a meno di 1 €

Se vi siete persi le strisce LED in promozione la settimana scorsa, siete ancora in tempo per comprarne in varie misure spendendo meno di 1 € grazie alla nuova offerta in corso in queste ore su un modello simile.

In pochi minuti vi permettono di aggiungere un tocco di colore e atmosfera alle varie stanze di casa. Questa volta sono disponibili in diverse lunghezze, da 1 metro fino a 20 metri, quindi abbastanza per poterci arredare una camera da letto, un soggiorno, o magari aggiungere un dettaglio luminoso in vista del Natale o come retroilluminazione per la TV.

Si alimentano tramite USB a 5V quindi volendo anche con una powerbank oppure direttamente dalla presa del PC, della TV o con un classico caricatore a parete.

Nella confezione è incluso un telecomando dal quale poter controllare a distanza i colori, le modalità e la luminosità delle luci.

Lungo ogni metro ci sono 16 LED, ovvero abbastanza per offrire una distribuzione uniforme della luce con un consumo energetico contenuto di soli 2.88 W per metro.

Non sono impermeabili quindi non potete metterle in balcone, ma rappresentano comunque un’ottima soluzione per mettere delle luci in casa; e adesso che c’è questa offerta, farlo vi costa davvero molto poco.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

