Amazon Amelia, occhiali smart per aiutare i corrieri a scansionare pacchi e non solo

Amazon ha sviluppato degli occhiali smart pensati per l’ecosistema logistico. Sono denominati “Amelia”, si tratta per ora di prototipi e sono destinati ai “Delivery Associates” (DA), in altre parole i fattorini che si occupano delle consegne.

L’azienda multinazionale di commercio elettronico riferisce che sin dal 2018 sfrutta tecnologia a supporto degli autisti ed è arrivata a creare un intero sistema di supporto specifico utilizzata durante tutto il percorso di consegna end-to-end.

Ora è il turno degli occhiali smart, tecnologia indomabile che dovrebbe rendere l’esperienza dei DA ancora più sicura e agevole. Gli occhiali in questione consentono di scansionare colli, seguire indicazioni stradali passo dopo passo e acquisire prove di consegna, senza bisogno di avere un telefono in mano. Amazon parla di “esperienza a mani libere”, evidenziando che non è necessario guardare telefono, pacchi e area circostante.

Gli occhiali smart di Amazon sfruttano tecnologie AI, vantano capacità di rilevamento e computer vision; non mancano sensori, fotocamere e un display trasparente che mostra dettagli essenziali direttamente nel campo visivo del conducente, compresi dati quali: il pacco da consegnare, indicazioni per arrivare dal destinatario e la già citata prova di consegna fotografica.

Quando il conducente parcheggia in sicurezza in un luogo di consegna, gli occhiali si attivano automaticamente mostrano nel campo visivo dettagli sulla consegna da effettuare, a partire da indicazioni per individuare il collo nel furgone. Individuato il pacco da consegnare, appaiono indicazioni di navigazione passo passo, segnalando anche eventuali pericoli e in caso di ambienti complessi (es. condomini) istruzioni su come raggiungere il destinatario. Sensori sono in grado di rivelare ostacoli, dislivelli o la presenza di animali domestici, elementi vari segnalati sul display per migliorare la sicurezza e la pianificazione delle future consegne.

Controller nel gilet

Gli occhiali sono associati a un piccolo controller indossabile integrato che si trova nel gilet che indossano gli addetti alle consegne; quest’ultimo prevede: batteria sostituibile, tasto di emergenza e interruttore fisico per disattivare completamente sensori, fotocamera e microfono quando desiderato, a garanzia della privacy del lavoratore.

L’azienda ha fatto sapere che gli occhiali smart sono in questo momento in fase di test presso una dozzina di Delivery Service Partner e con centinaia di autisti negli USA. Si prevede l’uso prima in Nord America e in seguito l’espansione su scala globale.

Secondo Beryl Tomay, vicepresidente della divisione Transportation di Amazon, gli smart glasses Amelia potrebbero permetter di aumentare l’efficienza fino a 30 minuti per turno di 8-10 ore, consentendo di ridurre azioni ripetitive come la ricerca dei pacchi all’interno del furgone o la consultazione dello smartphone per conoscere l’indirizzo.

È di pochi giorni addietro la notizia che Amazon potrebbe sostituirà 600.000 lavoratori umani con robot.