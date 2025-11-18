In futuro di iPhone, ecco che cosa arriva nei prossimi due anni

In questi giorni si sta guardando avanti nel futuro di Apple e questo non solo per capire chi sarà a succedere a Tim Cook, ma anche per comprendere che cosa accadrà con gli iPhone. Non parliamo delle solite indiscrezioni che ogni anno di questo periodo arrivano leggendo i fondi di caffè (che nella loro interpretazione moderna per iPhone sono i soliti posto sui soliti siti cinesi) ma del tentativo ci comprendere che accadrà molto più in là addirittura fino all’autunno 2027.

Questo sta avvenendo per numerose ragioni. La principale è il previsto cambio di strategia di Apple che collocherà i lancio di iPhone in due periodi dell’anno (autunno per i Pro e primavera per i base). La seconda ragione è nelle voci, che si stanno dimostrando errate, sul rinnovo del discusso e non troppo ben accolto iPhone Air.

In questo articolo cerchiamo di mettere ordine nello scenario. Che cosa arriverà e quando e che cosa (molto probabilmente) possiamo attenderci dai nuovi modelli in termini di funzioni e caratteristiche sapendo che per ora ci sono solo voci approssimative o semplici supposizioni anche se ben istruite come quelle di Mark Gurman.

E se qualche costa sbaglieremo, ci perdonerete. Già dare un volto agli iPhone del 2026 è già impresa complicata. Fare la stessa cosa per un iPhone di fine 2027 ha poco più delle probabilità che aveva un aruspice etrusco di indovinare le vittorie in battaglia leggendo le interiora di un animale sacrificato.

2026 – La primavera di iPhone 17e

Il primo e più facilmente pronosticabile è quello che significherà nella primavera 2026 il lancio di iPhone 17e, l’entry level con il marchio “17” pensato per raccogliere l’eredità di iPhone 16e e sostituire di fatto la vecchia filosofia SE. Diverse fonti parlano di una finestra tra maggio e giugno 2026, sempre con un posizionamento economico rispetto al resto della gamma.

L’iPhone 17e dovrebbe rappresentare la proposta più accessibile dell’intera famiglia, pensata per chi vuole un modello aggiornato. Sul fronte dello schermo avremmo l’attuale componente (6,1 pollici a 60 Hz) ma con Dynamic Island.

A muovere tutto ci sarebbe una versione del chip A19, la stessa generazione dei modelli dell’autunno del 2025 seppure con qualche possibile riduzione lato GPU o nella configurazione dei core. Il comparto fotografico seguirebbe la stessa logica: un sensore principale da 48 megapixel e una camera frontale da 12 megapixel nella versione tradizionale (no fotocamera con sensore quadrato), sufficienti per restare in scia agli iPhone più recenti pur senza puntare sulle tecnologie più avanzate riservate ai Pro.

2026 – Rottura della tradizione

L’autunno 2026 viene indicato come il momento in cui Apple spingerebbe sulla parte più avanzata della gamma, con iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e il primo iPhone pieghevole. Questi modelli arriveranno a settembre, come da tradizione, ma senza il supporto degli iPhone base riviati alla primavera come diremo più sotto.

iPhone 18 Pro

L’iPhone 18 Pro dovrebbe introdurre un design più moderno, con una fotocamera frontale inserita in un foro nel display che ridurrebbe ulteriormente la Dynamic Island senza eliminarla del tutto. Il retro avrebbe un design esteticamente più uniforme con una continuità cromatica migliore tra scocca e cornice.

Sul fronte fotografico si parla di un sensore principale da 48 MP con apertura variabile che sarebbe da solo una piccola rivoluzione.

A livello hardware il cuore sarebbe il chip A20 Pro a 2 nm, progettato per aumentare le prestazioni riducendo i consumi, abbinato a 12 GB di RAM per sostenere le funzioni di intelligenza artificiale e iOS 27.

Completano il quadro il modem 5G C2 proprietario, più rapido e stabile, e un dissipatore a camera di vapore in acciaio inossidabile.

iPhone Fold

L’autunno dovrebbe segnare anche il debutto di Apple in una categoria frequentata da altri concorrenti, quello dei pieghevoli. L’iPhone Fold dovrebbe avere un display interno da circa 7,8 pollici senza segni visibili della cerniera e da uno schermo esterno da 5,4 pollici con fotocamera selfie integrata.

Da aperto sarebbe uno degli iPhone più sottili di sempre, con uno spessore sotto i 6 millimetri, grazie anche a una cerniera in metallo liquido progettata per garantire solidità e una chiusura morbida. La parte fotografica dovrebbe includere doppie fotocamere posteriori da 48 MP.

Per il riconoscimento biometrico è molto probabile la presenza di Touch ID nel tasto laterale, mentre l’integrazione di Face ID resta un’ipotesi ancora in evoluzione. A livello hardware si parla di una batteria tra 5400 e 5800 mAh, la più grande mai vista su un iPhone, insieme a componenti analoghi alla famiglia 18 Pro, inclusi processore e connettività 5G avanzata. Dovrebbe avere un prezzo attorno ai 2000 dollari

2027 – La nuova primavera con iPhone 18, iPhone 18e e iPhone Air 2

Il 2027 diventerebbe l’anno della piena maturazione della nuova strategia a “due ondate”. In primavera 2027 arriverebbero infatti i modelli standard e l’aggiornamento di Air.

iPhone 18 e iPhone 18e

Dei due modelli più economici, iPhone 18 e iPhone 18e, non si sa quasi nulla.

Possiamo ipotizzare che iPhone 18 possa ereditare alcune delle caratteristiche di iPhone 17 Pro e iPhone 18 Pro, quali è difficile da dire. Ma sicuramente avrà un processore più potente e un upgrade della fotocamera. Due elementi che Apple potrà introdurre senza il rischio di vedere fagocitate le vendite dei Pro 18 che verranno lanciati sei mesi prima.

iPhone 18e potrebbe ottenere alcune delle novità di iPhone 17. Una di queste potrebbe essere una fotocamera doppia, ad esempio. Difficile che possa sparire lo schermo 60 Hz, la fotocamera frontale di nuova generazione

iPhone Air 2

iPhone Air 2 arriverà dopo un anno e mezzo dal lancio della prima generazione. Come abbiamo scritto alcuni giorni fa la nostra opinione Apple non ha mai avuto intenzione di rilasciare un successore di questo modello già nell’autunno del 2026, come è facile intuire dal nome.

A distanza di qualche giorno dal nostro articolo, anche Mark Gurman ha scritto la stessa cosa. Aggiornare un telefono di questo tipo non sarà facile, certo non lo è in tempi così brevi come avrebbero supposto alcuni osservatori che fissavano all’autunno 2026 la sua presentazione. Cosa per altro non compatibile con la decisione di riservare a quel periodo il lancio dei prodotti “Pro”.



Le indiscrezioni sul nuovo Air convergono su tre punti: doppia fotocamera posteriore, batteria più capiente e raffreddamento a camera di vapore per gestire meglio consumi e prestazioni in un telaio molto sottile. La doppia fotocamera resta comunque un serio problema da risolvere visto lo spessore e l’affollamento di componenti del cosiddetto “plateau”

lL design resterebbe fedele alla filosofia del modello attuale, con un profilo attorno ai 5,6 millimetri, mentre il display sarebbe un OLED LTPO Super Retina XDR da circa 6,5 pollici, risoluzione 2736×1260 e refresh rate ProMotion a 120 Hz. In pratica lo stesso di quest’anno

2027 – Gli iPhone del XX anniversario

L’autunno 2027 chiuderebbe il ciclo triennale con un’altra ondata di modelli di fascia superiore. Tecnicamente dovrebbe essere presentato iPhone 19 Pro ma visto che parliamo del ventesimo anniversario, come accaduto con il decimo anniversario, potremmo vedere direttamente iPhone 20. Anzi iPhone XX.

Il lancio di questi modelli è ancora molto lontano, ma le voci convergono su un design rivoluzionario, come lo era stato iPhone X rispetto a tutto quello che era venuto prima. La caratteristica sarebbe principale sarebbe la struttura quasi completamente in vetro, con un display OLED più sottile e luminoso grazie alla tecnologia COE e un pannello curvo su tutti i lati, privo di cornici visibili.

Secondo varie fonti, Apple potrebbe eliminare sia la Dynamic Island sia il foro frontale, adottando una fotocamera e un sistema Face ID integrati sotto al display. Sul fronte tecnico emergono riferimenti a un chip A21 di seconda generazione a 2 nm, a un modem proprietario ulteriormente migliorato e a una nuova tecnologia fotografica denominata LOFIC, pensata per ampliare la gamma dinamica e migliorare la resa in condizioni complesse.

Il lancio resterebbe fissato per settembre 2027, in un evento dal forte valore celebrativo, accompagnato dall’arrivo, probabilmente, della seconda generazione di iPhone Fold che presenterebbe non precisati miglioramenti strutturali e di durata della cerniera, ancora posizionato nella fascia più costosa della gamma.