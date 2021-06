Su Amazon 4 euro di sconto per chi acquista un buono regalo da 50 euro

Acquistando un buono regalo del valore di almeno 50 euro si ottiene un codice sconto da 4 euro. Il funzionamento della promozione è molto semplice: basta accedete alla pagina dedicata, quindi cliccare sul pulsante “clicca qui per applicare la promozione” ed acquistate un buono regalo entro il 30 giugno 2021 optando per uno dei diversi metodi selezionabili attraverso i riquadri sottostanti.

Potrete ricevere immediatamente il buono acquisto selezionando le soluzioni “per email” e “da stampare“, certamente più comode per chi vuole usare il buono subito. Una volta completato l’ordine, il codice sconto Amazon da 4 euro verrà recapitato direttamente all’indirizzo email specificato. Si può anche scegliere di comprare il biglietto d’auguri o il cofanetto regalo, con la certezza di riceverlo comunque in poco tempo grazie alla spedizione garantita 1 giorno.

Il codice ottenuto sarà valido fino al 29 settembre 2021 per ordini effettuati sul sito di Amazon.it. Sono esclusi contenuti digitali, libri, ereader Kindle e tablet Fire, Buoni Regalo, Warehouse Deals Amazon e prodotti venduti da terzi sulla piattaforma Marketplace. La promozione è inoltre limitata ad un solo codice per account; quindi chi aveva già in mente di sfruttare la promozione per accumulare sconti non potrà farlo.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, offerte o buoni regalo del sito, ma può essere sfruttato solo in maniera individuale ed è disponibile solo per chi non l’aveva mai sfruttata prima d’ora. Segnaliamo inoltre che non possono beneficiare della promozione i clienti che hanno effettuato ordini di uno o più Buoni Regalo negli ultimi 36 mesi; infine, per beneficiare della promozione è necessario avere un account Amazon.it attivo da almeno 12 mesi e aver effettuato almeno un ordine da tale account nei 12 mesi precedenti.

Per accedere alla promozione cliccate qui