Roborock S7 MaxV Ultra porta la pulizia smart al CES 2022

Al CES 2022 c’è spazio anche per la pulizia smart: tra gli stand della manifestazione è stato presentato anche Roborock S7 MaxV Ultra, un robot dotato di un nuovo sistema di aggancio intelligente, per offrire una pulizia superiore con ancora più praticità.

In linea con l’obiettivo dell’azienda di offrire comodità nella pulizia automatizzata, Roborock ha anche annunciato il lancio della nuova serie Q, un’offerta di fascia media che combina le caratteristiche della serie S con la praticità dello svuotamento automatico.

Roborock S7 MaxV Ultra è dotato di una Ultra-Dock compatibile con il nuovo standard Empty Wash Fill Dock di Roborock che assicura una ridotta manutenzione manuale agli utenti. Il mocio viene lavato automaticamente durante e dopo le sessioni di pulizia, assicurando che S7 MaxV Ultra sia pronto per la prossima pulizia. Una funzione di ricarica automatica consente a S7 MaxV Ultra di pulire fino a 300 mq, il 50% in più rispetto ai suoi predecessori, mentre un sacchetto per la polvere può contenere fino a 7 settimane di polvere.

Integra anche un nuovo sistema ReactiveAI 2.0, alimentato da una combinazione di una fotocamera RGB, luce strutturata 3D e una nuovissima unità di elaborazione neurale, grazie alla quale S7 MaxV Ultra riconosce gli oggetti sul suo percorso in modo più accurato e si adatta rapidamente per pulire intorno a questi ultimi, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. Riconosce e posiziona i mobili nell’app, consentendo agli utenti di iniziare una rapida pulizia intorno a tavoli da pranzo o divani con un semplice tocco di un’icona nell’app stessa.

Progettato per sessioni di pulizia ininterrotte, Roborock S7 MaxV Ultra è dotato della tecnologia VibraRise del costruttore, una combinazione di pulizia sonica con un sollevamento automatico del mocio progettato per passare agevolmente su superfici contrastanti, offrendo allo stesso tempo scrub efficaci ad alta intensità per affrontare lo sporco superficiale.

Offre una potenza di aspirazione massima di 5100 pa, particolarmente elevata se si guarda al mercato di questi robot aspirapolvere. Roborock S7 MaxV Ultra sarà disponibile per l’acquisto su Amazon negli Stati Uniti nel secondo trimestre del 2022 a un prezzo consigliato di 1399,99 dollari, circa 1.2490 euro. I modelli attuali sono disponibili anche nel negozio online del costruttore da questa pagina di Amazon Italia, così è molto probabile che saranno proposti presto anche i nuovi modelli in arrivo appena presentati al CES 2022.

Roborock Q Series

Al fianco del modello top della gamma, la serie Roborock Q è un’offerta di fascia media di nuova concezione che combina la tecnologia di svuotamento automatico con funzionalità introdotte per la prima volta sulla serie S di punta dell’azienda. Roborock svelerà per la prima volta il Roborock Q7 Max insieme a un nuovo dock, l’Auto Empty Dock Pure, nel secondo trimestre di quest’anno.

I nuovi sistemi di attracco si basano sul primo dock a svuotamento automatico dell’azienda che è stato recentemente nominato 2022 CES Innovation Award Honoree per la sua praticità e ingegnosità