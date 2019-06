Su Amazon il cavo tizi USB-C a Lightning per la ricarica veloce di iPhone e iPad

Tizi, produttore particolarmente attivo nel mondo degli accessori, annuncia oggi la disponibilità del nuovo cavo USB-C a Lightning per la ricarica veloce di iPhone e iPad. Da oggi disponibile su Amazon.

Ovviamente, si tratta di un cavo Mfi, quindi certificato da Apple, che assicura qualità e durata nel tempo, senza che futuri aggiornamenti possano disabilitarne il funzionamento. Il cavo di alta qualità supporta il protocollo Power Delivery (PD), assicurando dunque la massima velocità supportata dai dispositivi iOS.

E’ disponibile nelle colorazioni rossa e nera, ed è proposto in tre diverse misure, da 50 cm, 1 o 2 m di lunghezza. Le prime due taglie hanno un prezzo di listino di 19,99 euro, mentre quello più lungo ha un costo di 29,99 euro.

Si tratta della migliore qualità offerta da tizi in ambito di cavi Lightning Mfi, proprio per il supporto alla tecnologia PD, ossia Power Delivery. Come spiega la società, si tratta della tecnologia di ricarica più veloce, che richiede un buon chip PD nel connettore e un filamento dedicato nel cavo.

Non è una tecnologia presente in tutti i cavi, e molti produttori non la supportano, o comunque potrebbero servirsi di componenti di qualità non eccellente. Nel corso del tempo tizi ha invece dimostrato di voler impiegare solo materiale di prima scelta, e anche questo cavo presenta una componentistica di livello.

Tizi, afferma nel comunicato ufficiale, che il nuovo cavo USB-C a Lightning soddisfa tutte le direttive Apple ed è in grado di offrire la migliore velocità di ricarica.

Si acquista su Amazon nelle due diverse colorazioni, rossa e nera, a partire da 19,99 euro per la taglia da 50 cm o 1 m. La versione da 2 metri costa invece 10 euro in più.