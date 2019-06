Oppo sfoggia un telefono con fotocamera frontale integrata nello schermo

Preparatevi ad essere stupiti: con queste parole Oppo pubblica un breve video sui social in cui sfoggia il suo primo smartphone privo di notch ma, a differenza di Oppo Reno e di altri modelli con fotocamere estraibili a scomparsa, siamo di fronte a una novità assoluta perché si tratta del primo smartphone con fotocamera frontale integrata nello schermo.

Naturalmente non si tratta di un dispositivo in commercio e il costruttore non offre una indicazione temporale del suo arrivo. Della tecnologia per realizzare una fotocamera frontale integrata nello schermo sentiamo parlare da mesi, sia tramite brevetti registrati, alcuni anche da Apple, sia dalle anticipazioni che emergono sugli smartphone in arrivo.

In ogni caso il breve filmato di Oppo rappresenta la prima dimostrazione di una fotocamera di questo tipo in funzione disponibile per il grande pubblico e non solo per gli addetti ai lavori. Lo stesso filmato è stato pubblicato anche su Weibo in Cina, l’equivalente di Twitter nel Paese del Dragone.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲 You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY — OPPO (@oppo) June 3, 2019

Nel post Brian Shen, vicepresidente di Oppo, nota che è difficile rendere le fotocamere integrate nello schermo efficaci come quelle che siamo abituati ad avere e utilizzare sui nostri smartphone attuali. Il manager chiude il suo post dichiarando che si tratta comunque di un passo meritevole nella giusta direzione.

Si tratta di una nota di rilievo: costruire smarpthone senza notch e senza parti mobili è l’obiettivo di ogni costruttore, ma per implementare la fotocamera nello schermo occorrerà raggiungere un compromesso accettabile tra qualità e risoluzione.