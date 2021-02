Su Amazon in sconto tastiere, mouse e cuffie Razer: ecco la nostra selezione

Continuano le offerte di Amazon su prodotti top. Ancora per qualche giorno è possibile, ad esempio, fruire su sconti e promozioni che riguardano i prodotti Razer. Si tratta non solo di mouse e tastiere per il gioco, ambiti dove l’azienda americana rappresenta un parametro assoluto di qualità e stile, ma anche di cuffie, auricolari e persino tappetini.

Ovviamente la parte del leone nel corso della Gaming Week (come viene chiamata la campagna promozionale destinata a chiudersi domenica) la fanno proprio tastiere e mouse. Potete avere su questi prodotti sconti davvero molto interessanti, paragonabili a quelli che sono stati proposti durante il Black Friday. Il risparmio se si compra una tastiera e un mouse arriva decine di euro.

Va segnalato che i prodotti Razer sono interessanti anche per altri scopi che non il semplice gioco. I mouse ad esempio sono molto precisi e le tastiere hanno una risposta eccellente anche per chi le utilizza intensivamente anche per scrivere o digitare codice. Infine le cuffie e gli auricolari sono potenti e hanno bassi molto scolpiti e quindi sono apprezzabili anche da parte di chi ama la musica “pompata”.

Ecco qui di seguito la nostra lista di prodotti Razer scontati.

Razer Basilisk X Hyperspeed Mouse da Gaming Wireless con Tecnologia HyperSpeed, Sensore Ottico 5G Razer, Autonomia Lunga della Batteria, 6 Pulsanti Programmabili, Nero In offerta a 62,99 € – invece di 149,99 €

sconto 58% – fino al 21 feb 2021

Razer DeathAdder V2 – USB Mouse da Gaming Cablato dall’Ergonomia all’Avanguardia per PC, Sensore Ottico Focus+ da 20K DPI, Cavo Speedflex, 8 Pulsanti Programmabili e Illuminazione Chroma RGB In offerta a 57,99 € – invece di 79,99 €

sconto 28% – fino al 21 feb 2021

Razer Goliathus Chroma Goliathus Tappetino Morbido Superficie in Tessuto a Microtrama per Mouse da Gioco, Illuminazione con Tecnologia RGB Chroma, Medio In offerta a 31,40 € – invece di 39,99 €

sconto 21% – fino al 21 feb 2021

Razer Huntsman – Tastiera Premium con tasti Opto-Meccanici Razer (Attuazione Ottica, Barra Stabilizzatrice dei Tasti, Razer Synapse 3), Italiano Layout, Nero In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino al 21 feb 2021

Razer Kraken Kitty Cuffie con Orecchie da Gatto e Illuminazione RGB Chroma Personalizzabile, Microfono con Cancellazione Attiva del Rumore, THX Spatial Audio, Comandi sui Padiglioni Auricolari, Rosa In offerta a 135,99 € – invece di 169,99 €

sconto 20% – fino al 21 feb 2021

Razer Kraken Tournament Edition – Esports Gaming Headset, Cuffie Cablate con Controller Audio USB, Controlli Audio Completi, THX Spatial Audio, Driver da 50 mm, Compatibilità Multipiattaforma, Verde In offerta a 67,99 € – invece di 99,99 €

sconto 32% – fino al 21 feb 2021

Razer Seiren Emote – PC Gaming USB Microfono per Streaming con Display di emoticon a LED 8 bit, Emoticons Reattive Allo Streaming, Microfono a Condensatore Cardioide, Nero In offerta a 155,99 € – invece di 189,99 €

sconto 18% – fino al 21 feb 2021

Razer Seiren X – PC Gaming Microfono a Condensatore per Streaming, Resistente Agli Urti, Porta di Monitoraggio Cuffie da 3.5 mm a Latenza Zero, Shock Mount Incorporata, Nero In offerta a 84,99 € – invece di 109,99 €

sconto 23% – fino al 21 feb 2021

