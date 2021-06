Prime Day: sconto sul mouse Logitech MX Anywhere 2 34,99€

Se vi serve un mouse, oggi in occasione del Prime Day ne avete uno a portata di mano ad un prezzo eccellente: è il Logitech MX Anywhere 2 che vi costa solo 39,99 euro,

Di questo mouse abbiamo parlato in occasione del lancio per le sue caratteristiche innovative, accostate ad un fattore di forma molto compatto. È un mouse wireless che sfrutta la tecnologia proprietaria Darkfield Laser Sensor che permette di utilizzarlo su qualsiasi superficie, incluso il vetro. Attraverso il ricevitore Unifying oppure sfruttando la tecnologia Bluetooth Smart può essere utilizzato sia su Mac, sia su computer Windows. Inoltre può essere abbinato con altri tre dispositivi e, grazie al tasto Logitech Easy-Switch, si può facile passare da un prodotto all’altro per lavorare liberamente sul desktop, sul portatile o sul tablet.

La rotellina del mouse funziona in due modalità: hyper-fast, per scorrere documenti lunghi o pagine web, e click-to-click, per una navigazione più precisa. Proprio come la prima versione, anche Logitech MX Anywhere 2 i tasti possono essere personalizzati utilizzando il software Logitech Options. La batteria, ricaricabile, ha una durata di 2 mesi e un solo minuto di ricarica, ottenuta tramite il cavo USB, assicura 2 ore di utilizzo del mouse.

Questo mouse, che troviamo in versione speciale creata ad hoc per Amazon, costerebbe 45 euro. Costa solo 34,99 euro.

