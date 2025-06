Su Amazon Prime Video la pubblicità sta per raddoppiare

Se guardando Amazon Prime Video avete la sensazione che la pubblicità sia aumentata non siete soli: da quando il servizio di streaming video di Amazon ha introdotto gli spot nel 2024, fino ad arrivare a questi giorni il carico pubblicitario è quasi raddoppiato.

Per il momento l’informazione non arriva dal colosso dell’e-commerce, ma trapela da alcuni contratti per la vendita di spazi pubblicitari e dalle dichiarazioni rilasciate ad Adweek dai dirigenti di società inserzioniste.

Sappiamo da tempo che la strategia di Amazon prevedeva fin dall’inizio l’introduzione di un carico pubblicitario molto leggero, così che risultasse più digeribile e sopportabile dagli utenti, con l’intenzione però di incrementarlo e diversificarlo in breve tempo già quest’anno.

Così lo scorso anno si era partiti con pubblicità per due minuti fino a un massimo di 3,5 minuti per un’ora di visione. Invece in questi giorni gli inserzionisti indicano una disponibilità di spazi pubblicitari su Amazon Prime Video compresa tra quattro minuti, fino a un massimo di sei minuti per ogni ora.

I dirigenti valutano positivamente la strategia perché con l’aumento degli spazi dovrebbe diminuire il costo per visione. In ogni caso alcuni rimangono sull’attenti perché incrementando gli spot si corre il rischio di superare i livelli di attenzione e sopportazione degli utenti. Amazon lo sa bene, infatti studia già da tempo pubblicità nelle pause, spot interattivi e la possibilità di vedere e acquistare un prodotto senza interrompere la visione.

Chi è abituato ai servizi di streaming degli inizi, a pagamento ma completamente privi di spot, deve rassegnarsi al successo commerciale crescente degli abbonamenti con pubblicità. L’unica alternativa è pagare un po’ di più per eliminare di nuovo gli spot.

Ma anche chi sceglie di non cambiare piano e non ama gli spot può consolarsi: nonostante il carico pubblicitario tenda ad aumentare, gli streaming rimangono ancora lontani dalla televisione tradizionale. Su quest’ultima infatti il carico di spot tipico è compreso tra 13 e 16 minuti ogni ora, il che lascia ancora ampio spazio di manovra ad Amazon Prime Video che con il raddoppio anticipato dagli inserzionisti arriva al massimo sei minuti.