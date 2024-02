Amazon Prime Video con pubblicità dal 9 aprile altrimenti si paga

Come anticipato da tempo e già avvenuto in USA, Canada, Regno Unito e Germania, ora anche in Italia arriva la pubblicità su Amazon Prime Video: si parte dal 9 aprile e per chi desidera non vedere spot e annunci è già possibile prenotare la versione a pagamento che richiede 1,99 euro in più al mese.

Amazon promette che si tratterà di un numero limitato di annunci pubblicitari che verranno trasmessi durante la visione di film, serie TV e contenuti inclusi gratis in Amazon Prime Video. Naturalmente la pubblicità non verrà inclusa durante la visione di contenuti acquistati e noleggiati.

Introducendo la pubblicità Amazon incrementa le entrate per continuare a investire in qualità e contenuti per arricchire Prime Video. La società dichiara che gli annunci pubblicitari saranno significativamente inferiori rispetto alla televisione tradizionale e anche rispetto ad altri servizi di streaming.

Per informare dell’arrivo della pubblicità su Amazon Prime Video dal 9 aprile gli utenti abbonati stanno ricevendo una mail in queste ore.

Negli altri paesi in cui la pubblicità è già stata introdotta, l’abbonamento base non offre più purtroppo Dolby Vision e Dolby Atmos, che invece risultano disponibili per gli utenti che scelgono di eliminare gli spot pagando il supplemento mensile di 1,99 euro oppure 2,99 dollari.

Ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo: è molto probabile che questa modifica venga applicata anche in Italia a partire dal 9 aprile.

Amazon è l’ultimo dei principali servizi di streaming a introdurre la pubblicità, mossa già effettuata con successo da Netflix e anche Disney+. Tutte le notizie sui servizi streaming per film, serie TV, musica e videogiochi sono disponibili in questa sezione di macitynet.