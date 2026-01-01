Mac e PC diventano Super Nintendo con un dock USB

Dopo l’annuncio dello scorso anno è ora disponibile per i preordini SN Operator di Epilogue, dispositivo che consente di sfruttare le cartucce Super Nintendo sui computer moderni.

Sulla falsariga del precedente, GB Operator presentato nel 2021, SN Operator è un dispositivo USB con slot per le cartucce che consente di giocare da Mac e PC con le vere e poprie cartucce Super Nintendo e Super Famicom.

I preordini sono partiti a 73,19$ con spedizioni previste per aprile 2026. Lo slot che ospita le cartucce si collega al computer via USB (o dispositivi portatili come Steam Deck) e i giochi si richiamano con un’app companion denominata Playback (con tanto di emulatore SNES o altri ancora) per riprodurre giochi direttamente dalle cartucce originali. È anche possibile usare il mouse del computer per giochi che prevedono l’uso del Super NES Mouse di Nintendo o l’accessorio noto come Super Scope.

Utile anche per il backup delle cartucce

Il sito statunitense The Verge spiega che l’app Playback è in grado di verificare l’autenticità delle cartucce, utile per collezioni che includono titoli rari (con cartucce che potrebbero essere di difficile lettura) acquistati sul mercato dell’usato. Si possono creare copie digitali (backup) delle cartucce, con tanto di dati salvati, mettendo al sicuro le cartucce originali e continuando a giocare.

SN Operator (qui i dettagli) funziona con qualsiasi cartuccia utilizzabile con l’hardware originale Nintendo, comprese eventuali copie non ufficiali. Epilogue sottolinea che il backup deve essere effettuato solo con cartucce di proprietà.

Le dimensioni di questo particolare dock sono: 185 × 70 × 37 mm; il peso è 230grammi. Il requisito minimo su PC è la presenza di Windows 10; su Mac serve macOS 12 o superiore.