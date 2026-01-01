Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Hardware e Periferiche » Mac e PC diventano Super Nintendo con un dock USB
Hardware e Periferiche

Mac e PC diventano Super Nintendo con un dock USB

Di Mauro Notarianni
Mac e PC diventano Super Nintendo con un dock USB - macitynet.it

Dopo l’annuncio dello scorso anno è ora disponibile per i preordini SN Operator di Epilogue, dispositivo che consente di sfruttare le cartucce Super Nintendo sui computer moderni.

Sulla falsariga del precedente, GB Operator presentato nel 2021, SN Operator è un dispositivo USB con slot per le cartucce che consente di giocare da Mac e PC con le vere e poprie cartucce Super Nintendo e Super Famicom.

I preordini sono partiti a 73,19$ con spedizioni previste per aprile 2026. Lo slot che ospita le cartucce si collega al computer via USB (o dispositivi portatili come Steam Deck) e i giochi si richiamano con un’app companion denominata Playback (con tanto di emulatore SNES o altri ancora) per riprodurre giochi direttamente dalle cartucce originali. È anche possibile usare il mouse del computer per giochi che prevedono l’uso del Super NES Mouse di Nintendo o l’accessorio noto come Super Scope.

Utile anche per il backup delle cartucce

Il sito statunitense The Verge spiega che l’app Playback è in grado di verificare l’autenticità delle cartucce, utile per collezioni che includono titoli rari (con cartucce che potrebbero essere di difficile lettura) acquistati sul mercato dell’usato.  Si possono creare copie digitali (backup) delle cartucce, con tanto di dati salvati, mettendo al sicuro le cartucce originali e continuando a giocare.

SN Operator (qui i dettagli) funziona con qualsiasi cartuccia utilizzabile con l’hardware originale Nintendo, comprese eventuali copie non ufficiali. Epilogue sottolinea che il backup deve essere effettuato solo con cartucce di proprietà.

Le dimensioni di questo particolare dock sono: 185 × 70 × 37 mm; il peso è 230grammi. Il requisito minimo su PC è la presenza di Windows 10; su Mac serve macOS 12 o superiore.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

I consigli di macitynet per gli acquisti di Fine Anno

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Memoria infinita sul tuo smartphone? Ecco i 2 metodi segreti che nessuno ti ha mai detto

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2026 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.