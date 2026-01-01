Lo speaker xboom Stage 501 di LG con funzionalità AI specifiche per il karaoke

LG Electronics ha annunciato una espansione della lineup audio xboom in collaborazione con will.i.am, con dispositivi che saranno mostrati al CES 2026 di Las Vegas.

Dopo lo speaker xboom Stage 301 by will.i.am, e gli speaker xboom Bounce e xboom Grab by will.i.am, nuovi modelli offrono aggiornamenti con funzionalità AI, maggiore durata delle batterie, form factor pensato per le feste e uso all’esterno.

Per gli amanti del karaoke, xboom Stage 501 sfrutta funzionalità AI consentendo di rimuovere o regolare la voce virtualmente da qualsiasi brano, così come regolare il pitch (l’altezza del suono) permettendo all’utente di cantare come solista, in duetto con l’artista, o con la voce che si sente su un livello inferiore rispetto alla principale (se così preferisce), tutto senza bisogno di sfruttare file speciali o abbonamenti.

La batteria promette fino a 25 ore di autonomia grazie a una batteria sostituibile da 99Wh; quando è collegato, Stage 501 offre fino a 220W di potenza (160W se alimentato a batteria); diversi i setup supportati: in verticale, orizzontale, inclinato o su cavalletto; non mancano due woofer, driver full-range e tweeter Peerless che promettono audio “ricco ed energico”.

xboom Blast è uno speaker per esterni, con batteria da 99W in grado di offrire fino a 35 ore di riproduzione. L’output è di 220W e sono presenti tre diffusori passivi.

Il design è rugged, con bordi protetti dagli urti; LG riferisce del superamento di test di durabilità standard militare e di una maniglia che facilita il trasporto (possibile anche in verticale).

xboom Mini è uno speaker di piccole dimensioni in grado di offrire fino a 10 ore di autonomia con una sola ricarica, indicato come perfetto da usare un cucina, in veranda e per l’ascolto in movimento. Si evidenziano la classificazione IP67 (protezione completa contro la polvere e immersioni temporanee in acqua), il treppiedi integrato e controlli tattili per regolare volume e avviare/fermare riproduzione.

xboom Rock è uno speaker rugged portatile con supporto per tecnologia Auracast (per condividere la musica tra speaker multipli). Il produttore riferisce che supporta fino a 10 ore di riproduzione e che è un aggiornamento del modello XG2, in grado di offrire potenza fino a 6W.

I prezzi non sono stati resi noti; dovremmo saperne di più a breve, in concomitanza del Consumer Electronics Show di Las Vegas.