Facebook Twitter Youtube
PUBBLICITÀ

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Curiosità Tech » Memoria infinita sul tuo smartphone? Ecco i 2 metodi segreti che nessuno ti ha mai detto
Curiosità Tech

Memoria infinita sul tuo smartphone? Ecco i 2 metodi segreti che nessuno ti ha mai detto

Di Francesca Testa
donna con smartphone
Recuperare spazio sullo smartphone se la memoria è piena è facile -Macitynet.it

Riuscire ad avere la memoria infinita sul proprio smartphone non è così impossibile, ci sono due trucchi perfetti da applicare per raggiungere l’obiettivo. 

Lo smartphone è ormai diventato uno strumento indispensabile per molti di noi, da cui appare quasi impossibile separarsene anche solo per poche ore. Poco importa se non siamo tra le persone che hanno la necessità di essere reperibili per motivi di lavoro o se ci piace tenerlo tra le mani costantemente pur senza essere in attesa di una chiamata, finiamo quasi per sentirci soli se non lo teniamo d’occhio.

Chi vive queste sensazioni sviluppa una vera e propria dipendenza, che non può essere considerata salutare, ma da cui può essere difficile riuscire a “guarire”, al punto tale da tenerlo acceso anche di notte. Il dispositivo diventa così un accessorio dove finiamo per inserire tantissime cose, dalle fotografie ad alcuni file che possono servirci per motivi di lavoro, oltre ad alcuni promemoria che possono non essere così importanti. Il risultato? Ci si trova nell’arco di poco tempo con la memoria piena. Risolvere non è però per fortuna così impossibile.

I trucchi per aumentare la memoria sullo smartphone: così sei salvo

Sono diverse le persone che si ritrovano con uno smartphone nuovo o quasi, quindi con ampia memoria da gestire, ma che dopo pochi mesi si rendono conto di averne a disposizione davvero pochissima. Ormai tutti hanno infatti la tendenza a salvare qualsiasi cosa, anche quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate poco importanti, come i piatti che vengono serviti al ristorante, per questo è facile ritrovarsi in questa situazione.

Non è ovviamente pensabile ipotizzare subito una sostituzione del dispositivo, specie se l’uso che se ne fa resta lo stesso, è necessario quindi trovare un’altra soluzione che consenta di utilizzare al meglio l’apparecchio, possibilmente senza rinunciare a niente. Fortunatamente questo è possibile, si può riuscire a recuperare memoria facilmente attraverso due semplici trucchi a cui può ricorrere anche chi non è un grande esperto di tecnologia.

app smartphone
Ci sono due semplici trucchi per recuperare memoria sullo smartphone – Macitynet.it

Basta davvero poco per raggiungere l’obiettivo, così da tornare ad avere tutto funzionante come poco dopo l’acquisto. Se non si corre ai ripari in tempi rapidi, infatti, non solo lo smartphone impedisce di salvare altre informazioni che possono essere utili, ma si noterà come la batteria si scarichi più facilmente, oltre a un rallentamento generale. Non solo, possono diventare inaccessibili anche gli aggiornamenti automatici, oltre all’impossibilità in alcuni casi di ricevere messaggi.

È possibile, ad esempio, rimuovere i file che risultano inutilizzati, di cui magari nemmeno ci ricordiamo, ma che possono occupare non poco spazio nella memoria. È disponibile per questo un’app ad hoc da scaricare, SDMaid, che riesce a effettuare una scansione in pochi secondi, così da avere più spazio.

Altrettanto utile per chi ha uno smartphone Android può essere accedere nel menu “Impostazioni” e cliccare su “Assistenza Dispositivo”. Fatto questo, si dovrà entrare in “Spazio Archiviazione” e poi su “File di Grandi Dimensioni”, così da eliminare quelli più grandi. Si può inoltre cliccare su “App Inutilizzate”, in modo tale da scoprire quelle che abbiamo scaricato, magari anche solo per curiosità, ma che alla fine utilizziamo pochissimo se non del tutto, è inutile conservarle, molto meglio liberare memoria a utilizzarla in altro modo.

Insomma, tutto può essere davvero semplice, non resta che provare così da poter davvero apprezzare come un tempo il proprio device

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

LE MIGLIORI OFFERTE PER GLI ACQUISTI DI FINE ANNO

Acquisti di fine anno: i nostri consigli

Ogni anno testiamo le ultime novità del mercato, per poi raccogliere in articoli dedicati i migliori prodotti per ogni categoria. Queste guide, che aggiorniamo periodicamente, non solo vi permettono di migliorare la vostra attrezzatura ma, visto il periodo, diventano anche un ottimo spunto da cui partire per fare un regalo coi fiocchi ai propri cari.

A tal proposito le trovate organizzate qui sotto per tipologia, così da facilitarvi ulteriormente la ricerca del Regalo Perfetto. Le guide vengono modificate di continuo e fino a fine anno vedrete man mano aggiungersi quelle che aggiorneremo.

Partiamo dai migliori:

Apple

iPhone e Smartphone

iPad e tablet

Mac e PC

Apple Watch e Smartwatch

Fotografia e Creatività

Viaggiaresmart

Audio e Video

Intrattenimento

Vita in casa

Articolo precedente
Il cellulare è l’oggetto più dimenticato nei taxi nel 2025

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2026 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.