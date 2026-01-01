Memoria infinita sul tuo smartphone? Ecco i 2 metodi segreti che nessuno ti ha mai detto

Riuscire ad avere la memoria infinita sul proprio smartphone non è così impossibile, ci sono due trucchi perfetti da applicare per raggiungere l’obiettivo.

Lo smartphone è ormai diventato uno strumento indispensabile per molti di noi, da cui appare quasi impossibile separarsene anche solo per poche ore. Poco importa se non siamo tra le persone che hanno la necessità di essere reperibili per motivi di lavoro o se ci piace tenerlo tra le mani costantemente pur senza essere in attesa di una chiamata, finiamo quasi per sentirci soli se non lo teniamo d’occhio.

Chi vive queste sensazioni sviluppa una vera e propria dipendenza, che non può essere considerata salutare, ma da cui può essere difficile riuscire a “guarire”, al punto tale da tenerlo acceso anche di notte. Il dispositivo diventa così un accessorio dove finiamo per inserire tantissime cose, dalle fotografie ad alcuni file che possono servirci per motivi di lavoro, oltre ad alcuni promemoria che possono non essere così importanti. Il risultato? Ci si trova nell’arco di poco tempo con la memoria piena. Risolvere non è però per fortuna così impossibile.

I trucchi per aumentare la memoria sullo smartphone: così sei salvo

Sono diverse le persone che si ritrovano con uno smartphone nuovo o quasi, quindi con ampia memoria da gestire, ma che dopo pochi mesi si rendono conto di averne a disposizione davvero pochissima. Ormai tutti hanno infatti la tendenza a salvare qualsiasi cosa, anche quelle che fino a qualche tempo fa erano considerate poco importanti, come i piatti che vengono serviti al ristorante, per questo è facile ritrovarsi in questa situazione.

Non è ovviamente pensabile ipotizzare subito una sostituzione del dispositivo, specie se l’uso che se ne fa resta lo stesso, è necessario quindi trovare un’altra soluzione che consenta di utilizzare al meglio l’apparecchio, possibilmente senza rinunciare a niente. Fortunatamente questo è possibile, si può riuscire a recuperare memoria facilmente attraverso due semplici trucchi a cui può ricorrere anche chi non è un grande esperto di tecnologia.

Basta davvero poco per raggiungere l’obiettivo, così da tornare ad avere tutto funzionante come poco dopo l’acquisto. Se non si corre ai ripari in tempi rapidi, infatti, non solo lo smartphone impedisce di salvare altre informazioni che possono essere utili, ma si noterà come la batteria si scarichi più facilmente, oltre a un rallentamento generale. Non solo, possono diventare inaccessibili anche gli aggiornamenti automatici, oltre all’impossibilità in alcuni casi di ricevere messaggi.

È possibile, ad esempio, rimuovere i file che risultano inutilizzati, di cui magari nemmeno ci ricordiamo, ma che possono occupare non poco spazio nella memoria. È disponibile per questo un’app ad hoc da scaricare, SDMaid, che riesce a effettuare una scansione in pochi secondi, così da avere più spazio.

Altrettanto utile per chi ha uno smartphone Android può essere accedere nel menu “Impostazioni” e cliccare su “Assistenza Dispositivo”. Fatto questo, si dovrà entrare in “Spazio Archiviazione” e poi su “File di Grandi Dimensioni”, così da eliminare quelli più grandi. Si può inoltre cliccare su “App Inutilizzate”, in modo tale da scoprire quelle che abbiamo scaricato, magari anche solo per curiosità, ma che alla fine utilizziamo pochissimo se non del tutto, è inutile conservarle, molto meglio liberare memoria a utilizzarla in altro modo.

Insomma, tutto può essere davvero semplice, non resta che provare così da poter davvero apprezzare come un tempo il proprio device