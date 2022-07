Super offerta su licenza Windows 10, parte da 5,99 euro

A partire da gennaio prossimo Microsoft fermerà il supporto a a Windows 8.1. Se necessitate di una licenza per il più recente Windows 10 Pro sappiate che potrete averla a partire da 5,99 euro. Ecco tutte le offerte estive per licenze super economiche.

Godeal24 propose offerte estive per Windows 10, che potrete acquistare ad appena 5,99 euro, mentre sullo store ufficiale il listino è davvero elevato, pari a centinaia di euro. Una delle promozioni più convenienti è il pack da 5 licenze per Windows 10, che viene proposta a 5.99 euro. Peraltro, dopo averlo acquistato, sarà possibile aggiornate a Windows 11 gratuitamente, tramite la piattaforma di aggiornamento ufficiale Microsoft.

Di seguito tutte le offerte al momento disponibili:

Non mancano le offerte neppure sulla suite Office:

Office Suites per MAC, sconto del 62% con codice MAC62

Bundle Windows 10

Sconto 62% su bundles MS Office (coupon “MAC62”)

Se cercate altre versioni di Windows, come quella Enterprise ecco i link con le offerte:

Fino al 50% di sconto con il coupon “MAC50”

Godeal24 ha un catalogo vastissimo per l’acquisto di software garantiti e legali al 100%, compresi software per computer e mobile, come quello IOBIT, Ashampoo, Disk Drill, e molti altri:

Informazioni su GoDeal24.com

GoDeal24.com è il marketplace specializzato in vendita online per chiavi di licenza software. Fornisce supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su tutta la gamma di chiavi software disponibili.

Per contattare il sito, è sufficiente inviare un’e-mail a [email protected] e il team di assistenza clienti si prenderà cura della richiesta il prima possibile.

Per avere maggiori informazioni su come funziona la vendita di chiavi di licenza scontate online potete leggere questo nostro articolo.