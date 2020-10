WD My Passport Ultra 2 TB con USB-C al prezzo più basso: 90 euro

Vi serve un disco davvero portatile, ad elevata capacità e ad un prezzo eccellente? Su Amazon trovate ad un prezzo più basso mai visto e che non trovate altrove, il Western Digital My Passport Ultra da 2 TB: 90 euro spedizione inclusa.

Questo HD è di dimensioni davvero piccolissime (8 X 11 centimetri; spessore di 1,2 centimetri) che lo rendono il disco fisso perfetto per l’uso in mobilità.

E’ realizzato in metallo anodizzato e viene fornito con il software WD Discovery utile innanzitutto per la funzione WD Security, che aiuta a mantenere privati i file grazie a una password e alla crittografia hardware AES a 256 bit.

Oltre a questo il software WD Discovery si connette ai social media e ai servizi di cloud storage come Facebook, Instagram, Dropbox e Google Drive per permettere di importare le proprie foto, i video e i documenti all’interno dell’unità e proteggere così la propria vita digitale.

E’ inoltre incluso il software WD Backup per garantire che le foto, i video, la musica e i documenti non vadano persi. Si può configurare in base alle proprie esigenze: basta solo scegliere l’ora e la frequenza con cui eseguire il backup dei file dal sistema all’unità. Il WD My Passport Ultra ha una porta USB-C, perfetta per il “nuovo mondo” dei cmpouter Apple.

WD My Passport Ultra da 2 TB è al prezzo minimo: 90 euro