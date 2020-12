Dopo avere preso in giro Apple, anche Xiaomi non offrirà l’alimentatore di serie con i futuri smartphone

Dopo avere apertamente deriso Apple perché non include l’alimentatore di serie con i nuovi iPhone 12, il CEO di Xiaomi ha confermato che anche l’azienda da lui guidata eliminerà questo accessorio dal nuovo smartphone Xiaomi Mi 11.

Il CEO di Xiaomi, Lei Jun, ha confermato l’iniziativa sul sito di microblogging cinese Weibo, e la notizia è stata riferita prima da siti come The Verge, spiegando che l’eliminazione dell’alimentatore ha a che fare con le questioni ambientali. Secondo Jun la maggiorparte degli utenti dispone già di alimentatori e per questo motivo non serve offrirne uno di serie.

Non molto tempo addietro Xiaomi aveva deriso la decisione simile di Apple con gli iPhone 12, e in un tweet l’azienda spiegava che per lo Xiaomi Mi 10T “non abbiamo dimenticato nulla fuori dalla scatola”.

Xiaomi non è l’unica a copiare Apple sulla questione alimentatore di serie: anche Samsung ha prima sbeffeggiato Apple ma poi ha deciso di seguire la stessa linea. Uno sfottò che a poco più di un mese e mezzo di distanza si è già ritorto contro l’azienda, al punto di dover cancellare dai social i post cin gli sfottò di Apple. I prossimi Galaxy S21, S21+ e S21 Ultra arriveranno in una confezione più snella e leggera, priva a quanto pare sia del caricabatterie USB-C sia delle cuffie. Indiscrezioni in merito circolavano da mesi ma la conferma ufficiosa è arrivata dalla documentazione dei dispositivi depositata presso l’ANATEL, l’ente brasiliano per le comunicazioni, intercettata prima della commercializzazione dei dispositivi sul mercato locale. Samsung nel 2017 si fece beffa della decisione di Apple di eliminare il jack per la cuffia, salvo poi rimuovere lo stesso connettore dai suoi Galaxy A8 nel 2019 e dai Galaxy Note 10 nel 2019.

