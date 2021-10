Superman, Batman e Spider-Man tra i personaggi più usati nelle password

I nomi di personaggi immaginari del mondo dei fumetti sono sempre più usati per creare password.

Lo riferisce Mozilla evidenziando dati ottenuti da haveibeenpwned.com, un sito che consente di verificare se i propri dati personali sono stati compromessi da violazioni dei dati.

Superman è indicato in 368.397 violazioni; Batman appare in 226.327 violazioni e Spider-Man in 160.030 violazioni; ci sono anche Wolverine e Ironman ma di meno rispetto agli altri personaggi già citati.

“Una password è come una chiave di casa”, spiega Mozilla. “Nel mondo online, la password mantiene al sicuro le informazioni personali della vostra casa, ed è quindi importante essere sicuri che sia forte”.

Il post di Mozilla (qui i dettagli) fa seguito ad un diverso report che riferisce della popolarità di password con nomi delle principesse Disney, scelti da molti utenti del servizio di streaming Disney+.

Usare password troppo semplici potrebbe permettere a cybercriminali di individuarle facilmente. Nella classifica delle password più usate al mondo ci sono l’intramontabile “123456″, seguita da “123456789”, da “qwerty “e “password”. Meglio usare password composte da combinazioni di nomi lunghi, numeri e caratteri speciali: si perde un po’ più di tempo nella creazione ma meglio metterci un po’ più di tempo e creare una password sicura, che crearne una troppo semplice e vulnerabile, correndo il rischio di farsi rubare account che consentono di risalire a informazioni di pagamento, contatti e dati sensibili.

Come abbiamo spiegato altre volte, un trucco per creare password robuste ma non facili da indovinare, consiste nel pensare a una frase nota, esempio “Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura” e sfruttare le prime lettere di ogni parola: “NMDCDNVMRPUSO” seguite da numeri (es. l’anno della nostra data di nascita) e simboli come “$” o altri: non facile da indovinare per cybercriminali e sistemi automatici, facilissima da ricordare per noi.

