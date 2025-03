Supporto magnetico con ventosa a solo 1 €

Pubblicità

Ecco un supporto per smartphone davvero particolare: attualmente in sconto per solo 1 €, usa un sistema di magneti per tenere il telefono sospeso e inclinato indipendentemente da come lo si posiziona, mentre la base usa una potente ventosa per incollarsi alle superfici.

Lo potete usare tranquillamente su tavoli, mensole e tutte quelle superfici dove una ventosa può avere una solida presa come specchi, vetri e mattonelle. Basta girare la clip per aumentare la forza della presa della ventosa e quindi assicurare una elevata stabilità anche quando il telefono viene appeso ad una parete verticale, come potrebbe essere appunto lo specchio del bagno o una mattonella in cucina.

Tramite i 20 magneti N52 incorporati nel supporto invece agganciate il telefono (se non ha un sistema MagSafe o simile, in dotazione trovate due anelli adesivi da posizionare sul retro dello smartphone per sfruttare l’aggancio magnetico) in maniera intuitiva e alla posizione desiderata, che sia orizzontale oppure verticale.

La forma del supporto è del tutto particolare perché da chiuso appare come un cilindro spesso circa 4,5 centimetri e di 6 centimetri di diametro. Separando la base dal supporto magnetico fuoriesce un braccio estensibile e inclinabile grazie al quale poter regolare il supporto e orientarlo alla posizione desiderata.

Se usato su una scrivania, potete ad esempio mantenere lo schermo del telefono inclinato e sollevato di massimo 12 centimetri dal piano di lavoro, comodo quindi per guardare un video oppure partecipare ad una videoconferenza a mani libere.

In cucina lo potreste usare per seguire una ricetta, oppure in bagno per leggere le notizie o ascoltare un podcast mentre vi lavate i denti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa intorno ai 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

