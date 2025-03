Per Nvidia inizia l’era della robotica generalista e degli umanoidi

Pubblicità

Nel suo intenso keynote di apertura lavori della conferenza GTC 2025 il CEO di Nvidia Jensen Huang ha dichiarato ufficialmente iniziata l’era della robotica generalista e degli umanoidi. In realtà robot di questo tipo più o meno evoluti, più o meno umanoidi, circolano a dozzine da diversi anni realizzati da startup disparate e sempre più recentemente anche dai colossi IT.

Ma il già impressionante sviluppo in questo settore rischia di subire una ulteriore accelerazione ora che Nvidia mette a disposizione con licenza Open Source i suoi strumenti di Intelligenza Artificiale per creare e addestrare robot di qualsiasi tipo, umanoidi in particolare. Che non si tratta di un rilascio software qualsiasi è evidente dalla dichiarazioni di Jensen Huang:

«Con Nvidia Isaac GR00T N1 e i nuovi framework di generazione dati e apprendimento robotico, gli sviluppatori di robotica di tutto il mondo apriranno la prossima frontiera nell’era dell’intelligenza artificiale».

Dopo i chatbot e anche dopo gli agenti, il prossimo grande passo per AI sono i robot generalisti, in grado di fare tutto o quasi. Dalla pulizia e il bucato di casa, fino alla cura degli anziani che necessitano assistenza ma vogliono restare indipendenti.

Nvidia GR00T N1 è un modello di base pre-addestrato che ingegneri e società possono personalizzare in modo rapido e con un set limitato di dati. Come gli umani, anche gli umanoidi devono adattarsi e imparare: Nvidia GR00T N1 accelera lo sviluppo, l’apprendimento e le competenze dei robot umanoidi in grado di fare sempre più cose, in meno tempo.

Potranno lavorare nelle fabbriche andando a colmare la mancanza di manodopera per milioni di posti prevista da qui al 2030. In ogni caso gli strumenti Nvidia permettono di «Creare robot che non siano strumenti, ma compagni in grado di assistere gli esseri umani in modi significativi e incommensurabili».

Naturalmente Nvidia offre tutti gli elementi, dai chip ai software per l’intelligenza robotica, inclusi Omniverse per movimenti e abilità pratiche, e Cosmos in grado di moltiplicare all’infinito scenari e ambienti di simulazione.

Diverse società di robotica hanno avuto accesso anticipato a Nvidia GR00T N1, disponibile in versione anteprima da circa un anno. Tra queste Boston Dynamics, Agility Robotics, Mentee Robotics e Nera Robotics. Ora è dsponibile per tutti.

