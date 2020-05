Supporto smartphone per auto con braccio snodato e ventosa a soli 6,99 euro

Su Amazon comprate in sconto il supporto di Mpow per agganciare lo smartphone in auto. Grazie ad un codice il prezzo scende a soli 6,99 euro.

Questo prodotto si può agganciare agevolmente al parabrezza grazie ai sistema a ventosa con il classico sottovuoto, attivabile pigiando una leva. In questo modo la base della struttura è ben salda.

Da qui parte un braccio snodato alla cui estremità opposta è fissata la morsa attraverso un sistema con testa a sfera che promette ampie possibilità di orientamento, inclinando la morsa a trecentosessanta gradi e permettendo di spostare facilmente lo smartphone dalla posizione orizzontale, più comoda per la navigazione GPS, a quella verticale che si preferisce nell’uso delle funzioni di vivavoce.

Il braccio snodabile fa sì che è possibile inclinare lo schermo del telefono verso il guidatore, oppure in qualsiasi altro punto dell’abitacolo che possa risultare comodo. La stabilità della struttura può essere ulteriormente rinforzata bloccando la porzione centrale del braccio al cruscotto per mezzo della clip inclusa in dotazione.

Questo supporto, denominato Mpow Grip Flex, costa 10,39 euro ma inserendo il codice VI9LAHL6 nel carrello prima dell’acquisto si può comprare in offerta su Amazon per soli 6,99 euro. L’offerta scade alla mezzanotte di domenica 3 maggio.