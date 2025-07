Suunto Run, GPS multibanda e musica offline in uno sportwatch da 249 €

È arrivato Suunto Run, un nuovo sportwatch pensato specificamente per i runner, con due caratteristiche raramente offerte in questa fascia di prezzo – GPS a doppia frequenza e riproduzione musicale offline – che distinguono questo modello dai concorrenti più diretti, rendendolo una proposta interessante per chi cerca precisione nel tracciamento e libertà dall’uso dello smartphone durante l’attività.

Funzioni dedicate alla corsa

Offre diverse modalità specifiche per la corsa tra cui maratona, ghost runner (per gareggiare contro il proprio passo ideale) e corsa su pista, affiancate da 34 modalità sport per attività complementari come ciclismo, yoga o allenamento funzionale.

Tra le funzioni utili all’allenamento quotidiano troviamo invece il monitoraggio della frequenza cardiaca, l’analisi del sonno e del recupero e una funzione respiratoria guidata che è pensata per la gestione dello stress e l’ottimizzazione della performance.

Navigazione e autonomia

Il GPS multibanda, solitamente riservato a dispositivi di fascia superiore, permette inoltre una tracciatura più accurata anche in ambienti complessi come le aree urbane o boschive, mentre la navigazione breadcrumb consente di seguire percorsi preimpostati anche offline, il che è particolarmente utile per chi corre in zone sconosciute.

L’autonomia raggiunge i 12 giorni in uso quotidiano, mentre in modalità di tracciamento sportivo si adatta alle impostazioni scelte, mantenendo l’efficienza anche durante sessioni lunghe.

Musica integrata e altre funzioni smart

Questo nuovo modello integra 4 GB di memoria per l’ascolto di file MP3 tramite cuffie Bluetooth senza bisogno di smartphone e supporta anche feedback vocali per ricevere aggiornamenti in tempo reale durante l’allenamento.

Non mancano infine funzioni utili come aggiornamenti meteo, sveglie e notifiche base, che tuttavia hanno bisogno del collegamento Bluetooth allo smartphone tramite l’app.

Scarica l’app Suunto per iPhone e iPad

Scarica l’app Suunto per Android

Design leggero e personalizzabile

Il corpo pesa 36 grammi ed è abbinato a un cinturino in tessuto disponibile in quattro colorazioni. Segnaliamo infine che l’orologio è compatibile con tutti i cinturini Suunto da 22 mm, per chi desidera personalizzare ulteriormente l’estetica.

Disponibilità e prezzo

Suunto Run costa 249 € ed è in vendita anche su Amazon.

Cliccando qui potete sfogliare il manuale utente online.

