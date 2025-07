Disponibili le Public Beta di iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe

Dopo le versioni beta per gli sviluppatori, Apple ha rilasciato le Public Beta di iOS 26 e iPadOS 26, versioni preliminari destinate a un pubblico più generale dopo quelle per i soli programmatori.

Per gli sviluppatori Apple ha già messo a disposizione quattro beta, la prima delle quali nell’ambito della Worldwide Developers Conference (WWDC), conferenza di giugno. La beta 1 per beta tester corrisponde alla beta 4 già distribuita agli sviluppatori.

Come installare le Public Beta su iPhone

Gli utenti che vogliono provare – a loro rischio – le versioni beta, possono farlo passando da questo indirizzo; dopo l’iscrizione è possibile andare (dal dispositivo) su Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software > Beta Updates (Aggiornamenti beta) e scegliere la versione beta per che desiderano installare.

Le versioni beta pubbliche di iOS e macOS disponibili nel programma Apple Beta Software includono l’app Feedback Assistant, software che permette di inviare riscontri su malfunzionamenti. Per qualsiasi problema riscontrato con il software beta o per richiedere miglioramenti a framework o API, è possibile inviare una segnalazione tramite Feedback Assistant, indicando sempre il numero della build nel titolo e nella descrizione del bug, per consentire una più rapida valutazione del problema.

Public Beta anche di macOS Tahoe

Oltre alla public beta di iOS 18 e iPadOS 18, Apple ha anche messo a disposizione la public beta macOS Tahoe, versione preliminare della futura versione del sistema operativo per Mac. Anche in qusto caso chi vuole provare – a proprio rischio – il nuovo sistema, deve prima iscriversi al programma beta passando dal sito prima citato.

Per l’installazione della beta pubblica di macOS Sonoma non è più necessario un profilo sviluppatore come in passato: è sufficiente aprire Impostazioni di sistema > Generali > Aggiornamento software, quindi fare click sulla “i” accanto a “Aggiornamenti beta”, e poi scegliere la beta di macOS Developer che si desidera installare.

Installate le beta solo se sapete quello che state facendo

Le versioni beta sono per loro natura, instabili e non sempre affidabili. Se possibile, installate la beta solo su un dispositivo secondario che alle brutte potrete ripristinare completamente senza troppi problemi.

Le versioni definitive dei nuovi sistemi operativi arriveranno in autunno (probabilmente a fine settembre o al massimo inizio ottobre).

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolo di macitynet.