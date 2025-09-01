Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Hi-Tech » Voci dalla Rete » Se fate girare la sveglia di iPhone avrete una sorpresa
Voci dalla Rete

Se fate girare la sveglia di iPhone avrete una sorpresa

Di Fabrizio Frattini
macitynet.it

Su iPhone il time picker degli allarmi, qualche volta al centro di bug, sembra scorrere all’infinito, ma in realtà è una lista finita e molto lunga. A scoprirlo è stato un test nato da una segnalazione su X: il rullo delle ore parte da 01 e termina a 16, mentre quello dei minuti va da 00 a 39, dopo tantissimi scorrimenti.

Come funziona davvero lo scorrimento

In pratica dietro le quinte di questa funzione non c’è un giro senza fine, bensì una sequenza ripetuta di valori: più “giri” completi di 0–23 per le ore e 0–59 per i minuti, concatenati per dare l’impressione di continuità. Continuando a scorrere sempre nella stessa direzione la sequenza si esaurisce e il rullo si ferma.

Nell’uso quotidiano non cambia nulla: si può impostare qualsiasi orario da 0 a 23 e da 0 a 59, ma insistendo nello stesso verso si arriva a un vero e proprio capolinea dopo circa una trentina di swipe.

macitynet.it

Perché Apple di questa soluzione?

Perchè di questa scelta? La spiegazione più plausibile è l’efficienza a livello di programmazione: è più semplice gestire una lista di numeri predefinita che un vero loop senza fine.

L’episodio si inserisce nella categoria delle piccole curiosità di iOS: anche il Calendario permette di spingersi molto lontano nel futuro, fino all’anno 6888 (e qualcuno sostiene di aver raggiunto addirittura il 10005), a dimostrazione di quanto certe interfacce nascondano dettagli sorprendenti.

 

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

iPad Air M3, cambia poco ma piace sempre nelle prime recensioni - macitynet.it

iPad Air M3 perfetto per scuola, lavoro e tempo libero al minimo storico, solo 519 euro

Amazon sconta al minimo l'iPad Air con processore M3. Perfetto per lavoro, scuola e intrattenimento, processore potente e compatibilità con Apple Pencil Pro. Solo 599 euro invece di 710 €
Articolo precedente
Microsoft punta sulle AI proprietarie con MAI-Voice-1 e MAI-1-preview

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.