Se fate girare la sveglia di iPhone avrete una sorpresa

Su iPhone il time picker degli allarmi, qualche volta al centro di bug, sembra scorrere all’infinito, ma in realtà è una lista finita e molto lunga. A scoprirlo è stato un test nato da una segnalazione su X: il rullo delle ore parte da 01 e termina a 16, mentre quello dei minuti va da 00 a 39, dopo tantissimi scorrimenti.

Come funziona davvero lo scorrimento

In pratica dietro le quinte di questa funzione non c’è un giro senza fine, bensì una sequenza ripetuta di valori: più “giri” completi di 0–23 per le ore e 0–59 per i minuti, concatenati per dare l’impressione di continuità. Continuando a scorrere sempre nella stessa direzione la sequenza si esaurisce e il rullo si ferma.

Nell’uso quotidiano non cambia nulla: si può impostare qualsiasi orario da 0 a 23 e da 0 a 59, ma insistendo nello stesso verso si arriva a un vero e proprio capolinea dopo circa una trentina di swipe.

Perché Apple di questa soluzione?

Perchè di questa scelta? La spiegazione più plausibile è l’efficienza a livello di programmazione: è più semplice gestire una lista di numeri predefinita che un vero loop senza fine.

L’episodio si inserisce nella categoria delle piccole curiosità di iOS: anche il Calendario permette di spingersi molto lontano nel futuro, fino all’anno 6888 (e qualcuno sostiene di aver raggiunto addirittura il 10005), a dimostrazione di quanto certe interfacce nascondano dettagli sorprendenti.