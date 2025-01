iPhone ha ancora qualche problema con la sveglia

Pubblicità

Fin da maggio del 2024 Apple ha riferito di essere a conoscenza di un problema con la sveglia di iPhone. Il primo bug emerso riguardava la disattivazione dell’allarme, con ovvie conseguenze per chi fa affidamento alla sveglia.

Un secondo bug si presenta in modo del tutto casuale, con il volume che può risultare troppo basso, impedendo a molte persone di svegliarsi e quindi creando anche possibili ritardi sul lavoro.

Come accennato, ad aprile dello scorso anno Apple aveva riferito di essere a conoscenza del problema, promettendo un fix ma il sito statunitense The Verge riferisce che i malfunzionamenti continuano a essere presenti, e varie persone affermano che non sono stati risolti.

Tra i potenziali indiziati come causa del problema, la funzione Rilevamento dello sguardo di iPhone, quella che sui modelli più recenti permette di verificare se l’utente sta prestando attenzione al dispositivo, riducendo ad esempio il volume dei toni di avviso.

Si può disattivare aprendo l’app Impostazioni, toccando Face ID e codice, quindi disattivando la voce “Rilevamento dello sguardo” per fare in modo che la sveglia si spenga immediatamente se iPhone rileva appunto che l’utente sta guardando verso il display perché magari lo smartphone è su uno stand sul comodino e si aprono gli occhi ma si è ancora in dormiveglia. Alcuni affermano di avere risolto disattivando questa opzione, altri no.

The Verge riferisce di avere contattato Apple per chiedere se sta ancora lavorando per risolvere il problema ma di non avere ricevuto risposte.

Per assicurarsi che il problema non sia dovuto al bug in questione risoluzione, ma a qualche impostazione errata, è possibile andare sul menu Orologio da Impostazioni, quindi fare tap su Sveglie, verificare che gli orari siano impostati correttamente e che il suono non sia stato erroneamente disattivato.

Negli scorsi giorni Apple ha rilasciato gli aggiornamenti iOS 18.2.1 per iPhone e iPadOS 18.2.1 per iPad.