Svelato Honor 500, agli utenti Apple ricorda qualcosa

Honor ha appena alzato il sipario in Cina sulla sua nuova gamma medio gamma Honor 500. L’azienda cinese continua a spingere presentando due dispositivi – il modello base e la variante Pro – che puntano tutto su un mix di estetica curata, specifiche fotografiche di alto livello e una tecnologia della batteria che ha dell’incredibile. Proprio il fattore estetico ricorda agli utenti Apple qualcosa.

Mentre i preordini sono aperti in madrepatria, con le vendite effettive che partiranno il 27 novembre, ancora mancano i dettagli precisi sulla release in Europa. Nel frattempo, però, gli utenti Apple non possono notare una certa somiglianza.

A prima vista, la serie Honor 500 colpisce per la pulizia delle linee. Il retro piatto e le cornici in metallo richiamano inevitabilmente quel look and feel che molti associano ad iphone air macitynet, anche se il terminale Android non manca di una personalità propria. Il modulo fotografico posteriore, ribattezzato “Crystal Island”, è stato ridisegnato per ottimizzare lo spazio e si integra nel pannello posteriore con una fluidità che quasi lo fa scomparire.

Sebbene l’estetica possa sembrare quella di un terminale dedicato, il vetro alluminosilicato e un telaio metallico rendono il dispositivo particolarmente massiccio, con certificazione IP68, IP69 e persino IP69K. Tradotto, il terminale non teme polvere o getti d’acqua ad alta pressione.

Le dimensioni sono identiche per entrambi (pari a 155,8 x 74,2 x 7,75 mm), con un peso che oscilla tra i 198 grammi del base e i 201 grammi del modello Pro. Le colorazioni disponibili sono quattro e giocano molto con la luce: Moonlight Silver, Aquamarine (un blu-verde profondo), Starlight Pink e il classico Obsidian Black.

Display

Entrambi i modelli montano un pannello OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2736 x 1264 pixel). Offre un refresh rate a 120Hz per la massima fluidità e una luminosità di picco che sfiora i 6000 nits, garantendo visibilità perfetta anche sotto il sole.

La vera differenza tra Base e Pro è sotto la scocca. Honor 500 e spinto dallo Snapdragon 8s Gen 4 con GPU Adreno 825, affiancato da 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X, più che sufficiente per gestire qualsiasi task quotidiano e sessioni di gaming, grazie anche al “Phantom Engine” proprietario che ottimizza il frame rate.

Honor 500 Pro invece monta il processore Snapdragon 8 Elite a 3nm con GPU Adreno 830 con storage fino a 1TB.

Fotocamera: 200 Megapixel per tutti

Il comparto fotografico è massiccio. Entrambi i telefoni condividono il sensore principale da 200 MP (1/1.4 pollici) con apertura f/1.9 e stabilizzazione ottica. Troviamo anche una ultra-grandangolare da 12 MP con autofocus, mentre per i selfie c’è una 50 MP accompagnata da un sensore di profondità 3D, perfetto per ritratti con bokeh naturale e sblocco facciale sicuro.

L’asso nella manica del Pro è il teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x, OIS e apertura f/2.4.

A completare il comparto di caratteristiche tecniche, nonostante i 7,75 mm di spessore, la batterie da 8000 mAh in tecnologia silicio-carbonio con supporto alla ricarica rapida a 80W via cavo e wireless a 50W.

Al momento, al campo attuale, Honor 500 parte da circa 360 euro, mentre il pro da circa 480 euro.