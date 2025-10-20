Sconto Philips airfryer serie 5000, friggitrice con wi-fi, app e 10.000 ricette a 69,99€

Su Amazon trovate in offerta la Philips Airfryer Serie 5000 L, pensata per cucinare in modo più sano senza rinunciare al gusto. Il costo è di 69,99€ invece di 149,99€, con cottura ad aria calda, Wi-Fi integrato e controllo tramite app per smartphone.

Wi-Fi integrato e app HomeID per controllo remoto

La Philips Airfryer Serie 5000 L utilizza la tecnologia brevettata Rapid Air che consente di friggere con pochissimo olio, ottenendo cibi croccanti fuori e morbidi dentro. Il cestello ha una capacità da 4,1 litri, ideale per 3-4 porzioni. Il design interno a stella favorisce la circolazione uniforme dell’aria per una cottura omogenea.

La connessione Wi-Fi permette di gestire completamente la friggitrice da remoto: accensione, impostazione delle temperature, timer e modalità cottura, tutto tramite l’app HomeID. Una funzione comodissima per chi desidera tornare a casa con il pasto già in preparazione o pronto.

Più di 10.000 ricette personalizzate con l’app

Oltre al controllo remoto, l’app HomeID offre l’accesso a oltre 10.000 ricette pensate appositamente per la cottura ad aria. Ogni giorno ricevi suggerimenti personalizzati basati sui tuoi gusti e su quelli della tua famiglia. Le istruzioni sono semplici, chiare e ideali anche per chi ha poca esperienza ai fornelli.

Display digitale e modalità Mantenimento temperatura

Il display touch include 13 programmi preimpostati per cucinare patatine, carne, verdure, snack e altro ancora. Una funzione molto utile è la modalità Mantenimento della temperatura, che tiene il cibo caldo per 30 minuti dopo la cottura, così è pronto da servire al momento giusto.

Prezzo e disponibilità su Amazon

Il prezzo è di 69,99€ invece di 149,99€ su Amazon, tra le migliori occasioni del momento per un modello smart e completo.

