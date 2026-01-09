Svelato il trucco svuota-memoria: le app killer che rallentano il telefono intasando tutto

Se il tuo smartphone è sempre lento e con la memoria piena, esiste un trucco svuota-memoria semplice che può ridargli velocità.

Capita a tutti, senza ombra di dubbio. Il telefono che fino a qualche mese fa volava, ora apre le app con calma esasperante, manda notifiche di memoria quasi esaurita e si blocca proprio quando serve.

Però spesso il problema non è lo smartphone in sé, né un fantomatico virus, ma una serie di app killer che lavorano nell’ombra e intasano tutto, giorno dopo giorno, senza che tu te ne accorga.

Smartphone lento, il trucco che ti cambia la vita

Molte applicazioni non si limitano a occupare spazio al momento dell’installazione. Continuano a crescere, accumulano dati inutili, restano attive in background e rubano risorse preziose. Questo discorso è ancora più vero se non hai uno smartphone top di gamma con tanta RAM e uno storage generoso. In questi casi, ogni megabyte conta davvero.

Iniziamo subito con la parte più dolorosa, ma anche la più efficace: le app da eliminare o da evitare. I giochi pesanti sono tra i primi imputati. Non solo occupano diversi gigabyte, ma restano spesso in memoria anche quando non li usi, consumando RAM e batteria. Se giochi poco o solo saltuariamente, tenerli installati non ha molto senso, soprattutto su dispositivi di fascia media o bassa.

Poi ci sono le app preinstallate, quelle che trovi già sul telefono appena lo accendi. Sono i cosiddetti bloatware. Molte non le apri mai, però restano lì, aggiornandosi e consumando spazio. È vero, alcune non si possono disinstallare del tutto, ma quasi sempre puoi disattivarle dalle impostazioni. Farlo significa impedirgli di avviarsi, liberare memoria e migliorare le prestazioni generali. È un passaggio che pochi fanno, ma che fa una grande differenza.

Un altro capitolo delicato riguarda social network e piattaforme di streaming. Queste app sono famose per accumulare cache su cache, immagini, video e file temporanei. Nel tempo possono arrivare a occupare diversi gigabyte. Se usi uno smartphone base o di fascia media, spesso è meglio accedere a questi servizi dal browser, magari salvando il sito tra i preferiti. Funzionano quasi allo stesso modo, ma consumano molto meno spazio.

Un discorso a parte lo merita WhatsApp, che senza ombra di dubbio è una delle principali cause di memoria piena. Il problema non è l’app in sé, ma la gestione automatica dei contenuti multimediali. Foto, video, audio e documenti vengono scaricati in automatico ogni volta che apri una chat. Nel giro di pochi mesi ti ritrovi con giga e giga di file inutili salvati sul telefono.

Per risolvere il problema, apri WhatsApp e vai nelle impostazioni. Da lì entra nella sezione spazio e dati, poi cerca le opzioni relative al download automatico dei media. Qui è fondamentale disattivare il download impostato su “sempre”. Imposta il download solo sotto Wi-Fi oppure disattivalo del tutto.

In questo modo sarai tu a decidere cosa salvare e cosa no. Sempre dalle impostazioni, puoi accedere alla gestione dello spazio e vedere quali chat occupano più memoria. Spesso bastano pochi tap per eliminare video pesanti e file duplicati che non ti servono più.

Un ultimo consiglio, che sembra banale ma non lo è affatto, è controllare periodicamente la memoria del telefono dalle impostazioni di sistema. Guardare quali app occupano più spazio aiuta a intervenire prima che la situazione diventi critica. Con questo trucco svuota-memoria e un po’ di attenzione, il tuo smartphone può tornare fluido e reattivo, senza doverlo cambiare o portarlo in assistenza.