La Dynamic Island di iPhone per lo spoglio in tempo reale delle elezioni brasiliane

Un delle novità dell’aggiornamento a iOS 16.1 è la disponibilità delle Live Activities, API che consentono alle app di terze parti di mostrare informazioni in tempo reale nella schermata di blocco e anche nella Dynamic Island di iPhone 14 Pro.

Uno sviluppatore ha sfruttato le API in questione per creare un’app che mostrava in tempo reale i risultati dello spoglio dei voti delle elezioni presidenziali in Brasile.

Lo riferisce il sito 9to5Mac spiegando che esistono già varie app che sfruttano le Live Activities e che quella degli sviluppatori Felipe Ribeiro e Willian Max, ha evidenziato chiaramente le possibilità offerte da questa funzionalità.

Durante il secondo turno di votazioni (nessuno dei due candidati alle elezioni presidenziali aveva ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi durante il primo turno di votazioni) che si è tenuto il 30 ottobre, l’app ha permesso di agli utenti di vedere lo scrutinio in tempo reale, certificando infine la vittoria di Lula Inacio da Silva, che ha distanziato il presidente uscente Jair Bolsonaro per più di un milione di voti.

L’app denominata Apuração Dinâmica” (Conteggio Dynamic) – ovvio riferimento alla Dynamic Island di iPhone à visualizzava in tempo reale i dati che arrivavano man mano che le operazioni di scrutinio terminavano nei vari seggi, tenendo conto dei dati ottenuti dalla Corte Elettorale Suprema. Con il sistema in questione l’utente non deve aprire app e i risultati si aggiornano man mano automaticamente sullo schermo.

Le app create per sfruttare la Dynamic Island rimangono sempre attive, senza ostacolare la vista degli altri contenuti della schermata: per accedere ai eventali comandi, basta fare tap e tenere premuto sullo schermo. Eventuali attività in background come Mappe, Musica o il timer restano visibili e ed possibile interagirvi. Le app terze parti che usano le attività in tempo reale possono fornire aggiornamenti su elezioni, risultati sportivi, servizi di car sharing, ecc.

“Quando Apple ha annunciato iOS 16 con le Attività Live, avevano capito che questa funzionalità poteva essere perfetta per momenti come questi”, ha spiegato uno degli sviluppatori al sito 9to5mac. “Il ballottaggio è coinciso con il rilascio di iOS 16.1 che ha ufficialmente messo a disposizione la funzionalità per tutti, ispirandoci a creare questa piccola app sviluppata in SwiftUI, aggiungendo un tocco speciale all’esperienza di seguire lo scrutinio”.

Il Brasile sfrutta un sistema di votazione che prevede l’invio dei risultati delle urne dei seggi a un “supercomputer” che si trova nel quartier generale della Corte Elettorale, contando milioni di voti nel giro di poche ore. La Corte Elettorale fornisce agli sviluppatori API che consentono a terze parti di accedere ai risultati in tempo reale. Come lo spoglio ha inizio, i primi dati possono essere sfruttati per mostrare in tempo reale i risultati.