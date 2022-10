Disponibile aggiornamento a iOS 16.1

Apple ha rilasciato l’aggiornamento a iOS 16.1, update che – tra le altre cose – consente di risolvere alcuni bug riscontrati dagli utenti del nuovo sistema operativo di Apple.

Apple indica nelle note di rilascio che l’update a iOS 16.1 “include risoluzioni di problemi e importanti miglioramenti alla sicurezza per iPhone”.

Di seguito le note di rilascio complete:

Libreria foto condivisa su iCloud

Una libreria separata consente di condividere facilmente foto e video con fino a cinque altre persone.

Quando crei o ti unisci a una libreria, le regole di configurazione ti consentono di aggiungere con semplicità le foto esistenti in base alla data o ai soggetti inclusi.

Filtra la libreria per passare rapidamente da quella condivisa a quella personale, oppure visualizzale entrambe contemporaneamente.

La condivisione delle modifiche e dei permessi consente a tutti di caricare, modificare ed eliminare le foto, aggiungerle alle preferite e inserire una didascalia.

Scegli con un tocco se inviare le foto scattate con la fotocamera direttamente alla libreria condivisa, oppure abilita l’impostazione per condividerle in automatico quando gli altri partecipanti vengono rilevati nelle vicinanze tramite Bluetooth.

Attività in tempo reale

Le attività in tempo reale delle app di terze parti sono disponibili nella Dynamic Island e sulla schermata di blocco per i modelli di iPhone 14 Pro.

Fitness+

Apple Fitness+ è supportato su iPhone anche senza Apple Watch.

Wallet

Puoi condividere in modo sicuro le chiavi dell’auto, di una stanza d’albergo e altro ancora in Wallet usando le app di messaggistica come Messaggi e WhatsApp.

Casa

La compatibilità con Matter, il nuovo standard di connettività per la domotica smart, consente a un’ampia gamma di accessori di ecosistemi diversi di funzionare in sintonia.

Libri

I controlli di lettura vengono nascosti automaticamente quando inizi a leggere.

Questo aggiornamento include anche risoluzioni di problemi per iPhone:

Le conversazioni eliminate potevano comparire nell’elenco delle conversazioni di Messaggi.

Il contenuto della Dynamic Island non era disponibile durante l’utilizzo di “Accesso facilitato”.

La connessione con CarPlay poteva non riuscire durante l’utilizzo di un’app VPN.

Alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o su tutti i dispositivi Apple.

Come installare l’aggiornamento a iOS 16.1

Come sempre è possibile installare l’aggiornamento direttamente dallo smartphone andando in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software.

Dopo aver richiesto l’aggiornamento (tap su “Scarica e installa”), questo verrà scaricato. Il sistema prepara l’update e, dopo alcuni minuti, questo verrà installato automaticamente.

L’installazione dell’aggiornamento richiede almeno 50% di batteria o il collegamento ad una sorgente di alimentazione.

Se l’update non compare subito, non preoccupatevi: non appare a tutti gli utenti immediatamente e potrebbe essere necessario attendere ancora un po’.

Se non riuscite a eseguire l’aggiornamento in modalità wireless, è possibile utilizzare iTunes per ottenere l’aggiornamento iOS più recente da Mac o PC (o il Finder del Mac con i sistemi operativi più recenti) con il dispositivo collegato via USB.