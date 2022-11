Offerte Amazon dell’1 Novembre su Apple, Realme, LG, Marvel, Microsoft, Soundcore, Trust, Dreame, yeedi – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2022 Apple PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale

In offerta a 1399,00 € – invece di 1629,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Max con CPU 10-core e GPU 32‑core, 32GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 3580,00 € – invece di 3949,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte

In offerta a 1099,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse

In offerta a 69,99 € – invece di 85,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C

In offerta a 175,99 € – invece di 240,03 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

SanDisk Extreme PRO, Scheda Di Memoria Da 64 GB SDXC Fino A 170 MBs, Nero

In offerta a 23,99 € – invece di 36,06 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

RØDE VideoMic GO II – Microfono direzionale leggero, Nero

In offerta a 99,00 € – invece di 111,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

UGREEN Cavo USB C a USB C 60W, Cavo USB Type-C 90 Gradi, Cavo USB Tipo C PD 3.0 Compatible con MacBook Pro/Air M2/M1, iPad Pro/Air/Mini, Xiaomi, OnePlus 9, Galaxy S22 S21, Huawei Mate 40 (2M)

In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

CREATIVE Live! Cam Sync 1080p V2 Full HD Webcam USB grandangolare con disattivazione automatica dell’audio e riduzione del rumore per videochiamate, doppio microfono integrato, per zoom, Skype

In offerta a 29,99 € – invece di 47,99 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Supporto PC Portatile, 8 Livelli Regolabile & Raffreddamento Porta PC, Pieghevole in Plastica e Silicone Laptop Stand per Computer Portatili e Tablet (10-15,6’’)

In offerta a 11,19 € – invece di 13,99 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

INIU 20W Caricatore USB C, PD 3.0 Alta Velocità alimentatore usb, Ultra compatto Caricabatterie USB C, Presa usb Compatibile con iPhone 13 12 Pro Samsung S21 S20 Note Huawei Xiaomi iPad OPPO Pro ECC.

In offerta a 7,49 € – invece di 13,99 €

sconto 46% – fino a scadenza sconosciuta

EBL 1.2V AA Batterie Ricaricabili con 1200 Tech, Pile Ricaricabili da 2800mAh Ni-MH con Comodo Astuccio, Confezione da 8 pezzi

In offerta a 12,00 € – invece di 23,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

INTERPHONE Cellularline LINK | DOPPIO | Interfono Bluetooth da Casco per Moto, Uso Pilota – Pilota, Distanza 300Mt, Autonomia Fino a 20 Ore, Mp3, GPS, Impermeabile, Universale.

In offerta a 189,99 € – invece di 279,00 €

sconto 32% – fino a scadenza sconosciuta

XIAOMI 360° Home Security Camera 2K Pro

In offerta a 39,89 € – invece di 65,00 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

CYCPLUS 150 PSI Compressore Portatile Mini Gonfiatore Auto Pompa Pneumatica con Batteria Ricaricabile Luce LED Compressore d’Aria Elettrica Multifunzione per Auto, Moto, e Le Biciclette-A3

In offerta a 37,39 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 439,00 €

sconto 18% – fino a 13 ott 22

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1099,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 699,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 855,98 € – invece di 989,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS + Cellular, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color argento con Cinturino Sport bianco – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 619,00 € – invece di 669,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Personal – 1 persona- Per PC/Mac/tablet/cellulari – Abbonamento di 12 mesi In offerta a 44,99 € – invece di 69,00 €

sconto 35% – fino a 12 nov 22

LG 22MP410 Monitor 22″ Full HD LED VA, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 99,99 € – invece di 159,00 €

sconto 37% – fino a 1 dic 22

LG 29WQ600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Bianco In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 1 dic 22

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a 1 dic 22

Soundcore Anker Life A1 – Auricolari Bluetooth True Wireless, Potente audio personalizzato, 35h, Ricarica wireless, Ricarica rapida USB-C, Grado IPX7, Controllo pulsanti, Nero In offerta a 39,91 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 7 nov 22

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa In offerta a 69,99 € – invece di 89,99 €

sconto 22% – fino a 7 nov 22

MSI Modern 15 A11MU-1019IT Notebook, 15.6″ FHD, Intel I5-1155G7, Intel UHD, 512GB SSD M.2 PCIe 3.0, 8GB RAM DDR4 3200MHz, WiFi 6, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] In offerta a 599,00 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino a 15 nov 22

MSI Prestige 14Evo A12M-055IT Notebook 14″ FHD 100% sRGB, Intel I7-1280P, Intel Iris Xe, 1TB SSD M.2 PCIe 4.0, 16GB LPDDR4, WiFi 6E, Win 11 Home [Layout e Garanzia ITA] In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino a 15 nov 22

realme Narzo 50i Prime 3+32GB – Batteria da 5000 mAh, Schermo intero da 6,5″, Processore octa-core Unisoc T612, Ultra sottile, spessore di soli 8,5 mm, Dark Blue, caricabatteria non incluso In offerta a 119,99 € – invece di 139,99 €

sconto 14% – fino a 18 nov 22

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu In offerta a 139,99 € – invece di 169,99 €

sconto 18% – fino a 18 nov 22

realme Narzo 50 4+128GB Smartphone, Processore Gaming Helio G96 FHD+ UltraAdaptive Refresh 120Hz Tripla camera AI 50MP Quick Charge 33W MegaBatteria 5000mAh DRE Dual Sim 1xMicroSD, Speed Black In offerta a 179,99 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a 18 nov 22

realme Narzo 50 5G-6+128 GB Smartphone, Mega batteria da 5.000 mAh, Processore Dimensity 810 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 90 Hz, NFC, Dual Sim, Android 12, Hyper Black In offerta a 219,99 € – invece di 259,99 €

sconto 15% – fino a 18 nov 22

realme 9, 6+128GB Smartphone, Fotocamera da 108MP con sensore ProLight, Display Super AMOLED 90Hz, Processore Snapdragon 680, Batteria da 5000 mAh, Design olografico ondulato, Dorato (Sunburst Gold) In offerta a 229,99 € – invece di 279,99 €

sconto 18% – fino a 18 nov 22

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 8GB+128GB, Nero NEO In offerta a 329,99 € – invece di 469,99 €

sconto 30% – fino a 18 nov 22

realme GT Neo 2 Smartphone, Processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, Display AMOLED E4 120 Hz, Ricarica SuperDart da 65W, Tripla Fotocamera da 64MP, Dual Sim, NFC, 12GB+256GB, Nero NEO, FR version In offerta a 379,99 € – invece di 529,00 €

sconto 28% – fino a 18 nov 22

Trust GXT 711 Dominus Scrivania Gaming Ergonomica, con Sistema di Gestione dei Cavi, Supporto per Cuffia, Tavolo Gaming PC, Mdf, 73.5 x 115 x 76 cm – Nero In offerta a 94,98 € – invece di 165,99 €

sconto 43% – fino a 3 nov 22

Trust Gaming Sedia da Gaming illuminata LED RGB GXT 716 Rizza – Sedia PC Ergonomica Regolabile con 350 Colori, Totalmente Girevole, con Cuscini Removibili – Nero In offerta a 199,99 € – invece di 299,00 €

sconto 33% – fino a 3 nov 22

yeedi vac Max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione 3000Pa, Autonomia 200 min, Pulizia Personalizzata, Barriere virtuali (aggiornamento 2 hybird) In offerta a 254,99 € – invece di 399,99 €

sconto 36% – fino a 7 nov 22

yeedi mop Station 2 in 1, robot pulitore mop e aspirapolvere automatico, lavaggio automatico di mop, mop pressurizzati, 2500 Pa, navigazione visiva, rilevamento tappeti In offerta a 552,49 € – invece di 699,99 €

sconto 21% – fino a 7 nov 22

Trapano Avvitatore Batteria 12V, HYCHIKA Trapano a Batteria Con 2 x 1.5 Ah Batterie al Litio, 30N.m Max 2 Velocità, Ricarica Rapida in 1 Ora, 22 Accessori Inclusi In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino a 8 nov 22

Marvel Logo With Characters Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk Felpa con Cappuccio In offerta a 36,49 € – invece di 44,99 €

sconto 19% – fino a 8 nov 22

Marvel Comic Logo Red Felpa con Cappuccio In offerta a 36,49 € – invece di 44,99 €

sconto 19% – fino a 8 nov 22

Doctor Strange Multiverse of Madness Scarlet Witch Tiara Felpa con Cappuccio In offerta a 33,09 € – invece di 39,00 €

sconto 15% – fino a 8 nov 22

Hasbro Star Wars- SW Force FX Elite LS 2, 0 In offerta a 207,69 € – invece di 330,99 €

sconto 37% – fino a 2 nov 22

Tavola gonfiabile da Paddle Bluefin Cruise 10’8 | SUP per adulti| Bluefin Cruise SUP | 10’8 SUP| Pacchetto SUP facile da portare in viaggio | Accessori inclusi In offerta a 597,99 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino a 2 nov 22

Bluefin Active Expedice 36L | Frigo Portatile Elettrico | Mini Congelatore da Viaggio | Raffredda & Congela | Doppio Scomparto | Regola le Impostazioni dall’App | Schermo Digitale| CA & CC In offerta a 405,99 € – invece di 499,00 €

sconto 19% – fino a 2 nov 22

IK MULTIMEDIA UNO SYNTH PRO Sintetizzatore analogico In offerta a 412,23 € – invece di 853,99 €

sconto 52% – fino a 2 nov 22

Kenwood FDM790BA MultiPro Food Processor, Robot da Cucina con Frullatore e Bilancia, 1000 W, 3 Litri, Metallo Pressofuso, Argento In offerta a 164,00 € – invece di 275,00 €

sconto 40% – fino a 6 nov 22

Kenwood FDP301SI MultiPro Compact Robot da Cucina, 2 velocità di lavorazione+Pulse, ciotola da 2,1L, in dotazione frullatore da 1,2L, 800 W, plastica, Argento In offerta a 74,20 € – invece di 119,99 €

sconto 38% – fino a 6 nov 22

Dreame L10s Pro Robot 2in1 Aspirapolvere e Lavapavimenti, Moci Rotanti, Rilevamento ostacoli 3D, Mappatura Multipiano, Aspirazione Potente 5300Pa Pavimenti Duri Tappeti, Peli Animali, WiFi/APP/Alexa In offerta a 509,00 € – invece di 599,90 €

sconto 15% – fino a 7 nov 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).