Swift Heroes 2019, una giornata dedicata alla didattica digitale con Synesthesia, Apple e Rekordata

A Torino è in arrivo un evento che riunirà alcune delle personalità più importanti nel mondo dell’educazione digitale: il 14 novembre 2019, presso il Centro Congressi Lingotto, si terrà infatti Swift Heroes EDU.

Un evento lancio che si avvale dell’esperienza e maturità del team che ha costruito le due conferenze internazionali Droidcon e Swift Heroes. L’impostazione di questi eventi di grande successo è stata rivisitata e pensata per il mondo Educational a cui si rivolge.

Nella mattinata si terranno talk che coinvolgeranno personaggi di spicco del mondo Apple in Education, intervallati da momenti di confronto con personalità della scuola e del mondo digitale. Tali panel saranno moderati dal Dott. Lorenzo Benussi della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo.

Il pomeriggio prevede una serie di workshop interattivi e immersivi in cui i partecipanti potranno sperimentare e toccare con mano nuove opportunità legate all’uso della tecnologia nella didattica, con utilizzo di strumenti sofisticati come robot e droni.

Tra gli speaker saranno presenti:

Mara Rossi, UI/UX Designer Teacher presso l’Apple Developer Academy di Napoli

Angelo d’Alessandri, Apple Educational Trainer, che parlerà di coding nella scuola

Giuseppe del Giovannino, docente, Apple Professional Learning Specialist, Apple Distinguished Educator

Piero Alberti, esperto di Robotica Educativa

L’evento si pone l’obiettivo di analizzare un nuovo modello di scuola, che ha ridefinito il concetto della parola “imparare”, conferendo a questo verbo un significato più ampio e in costante aggiornamento. In questo senso un ruolo chiave è ricoperto dalla cosiddetta “didattica digitale”.

In vista dell’Era 4.0, infatti, le tecnologie diventano preziose alleate per trasmettere ai giovani le soft skills che saranno indispensabili per il loro futuro. Problem solving, pensiero computazionale, coding, si configurano come insegnamenti fondamentali nell’ambito di una società nella quale l’interazione uomo-macchina avrà un ruolo via via sempre più centrale.

In questo contesto, l’uso di ausili tecnologici nella didattica permette di gestire con efficacia e incisività una didattica multidisciplinare che favorisce lo sviluppo di competenze trasversali e la condivisione di nozioni, riflessioni, idee. App dedicate permettono l’apprendimento anche a chi fino a pochi anni fa ne era escluso, come i ragazzi diversamente abili o con BES/DSA: in questo senso, le tecnologie contribuiscono alla creazione di una scuola davvero inclusiva, accessibile a tutti e senza barriere.

Per info e iscrizioni a Swift Heroes Edu 2019 è possibile partire da questa pagina.