Swiitol E24 Pro, l’incisore professionale dal prezzo sempre più basso

Per i lavori in casa, ma anche di livello superiore, l’incisore Swiitol E24 Pro rappresenta uno dei punti di riferimento. Ancor di più adesso che si trova in sconto al prezzo più basso di sempre grazie alla doppia promozione codice sconto più coupon PayPal. In calce all’articolo i codici e i link per attivare l’offerta.

Swiitol E24 Pro è uno degli incisori laser top per l’uso in casa, ma anche per la realizzazione di lavori professionali. Offre una vasta gamma di funzionalità avanzate, senza contare che il laser è direttamente incluso nella struttura della macchina, così da assicurare un incisione senza sbavature. Peraltro, il telaio in lega di alluminio garantisce massima robustezza.

Il telaio inferiore è realizzato in un unico pezzo, mentre l’asse X metallico adotta una struttura di guida a doppio asse, riducendo le vibrazioni e garantendo stabilità anche a velocità elevate di 36000 mm/min.

Rispetto alla generazione precedente, il laser risulta più potente, permettendo a questa macchina di tagliare facilmente tavole di legno fino a 17 mm di spessore e acrilici neri fino a 15 mm, con una velocità di incisione e taglio superiore del 40% rispetto ai modelli tradizionali.

Il laser di nuova generazione è progettato per evitare l’occlusione, con un modulo di messa a fuoco e un sistema di assistenza dell’aria incorporato (acquisto opzionale). La scheda madre a 32 bit garantisce una ricezione e una elaborazione dati più rapide.

L’incisore può essere controllato anche tramite l’app mobile BURNLAB, disponibile per Android e iOS, offrendo un’esperienza di controllo intuitiva e smart.

A livello di sicurezza la Swiitol E24 Pro include un design di protezione degli occhi con un filtro che riduce del 97% la luce ultravioletta, eliminando la necessità di indossare occhiali protettivi durante l’incisione laser.

La macchina è compatibile con diversi software di incisione e supporta vari formati di file, offrendo una flessibilità eccezionale nelle applicazioni di incisione e taglio. Inoltre, dispone di un pulsante di arresto di emergenza e di un interruttore di reset.

Doppio sconto

Al momento è possibile acquistarla con un doppio sconto. Anzitutto, in fase di acquisto riceverete già uno sconto che abbatte il prezzo a 395 euro. Inoltre, se acquistate con PayPal, potrete ottenere un ulteriore sconto di 10 dollari, che porterà il costo complessivo a 385,70 euro.

A questa pagina, invece, potrete acquistare la versione super accessoriata, completo di Air Assist Pump, piedini per rialzare la macchina e tavolo di lavoro Honeycomb di 400×400 mm.

Costa 553,35 euro grazie al codice sconto SW202450, ma anche in questo caso potrete abbattere ulteriormente il prezzo acquistando con PayPal e beneficiando di altri 10 dollari di sconto.

La spedizione, in ogni caso, è gratuita e avviene da magazzini europei, dunque veloce e senza spese di dogana.