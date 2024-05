Microsoft Paint per Windows integra un generatore di immagini AI

Pubblicità

Nell’ambito della presentazione dei nuovi Surface Pro e Copilot+PC, Microsoft ha mostrato un nuovo generatore di immagini denominato Cocreator, un tool che sarà utilizzare – tra le altre cose – nell’applicazione Paint consentendo di generare immagini tenendo conto di richieste a partire da prompt di testo.

È possibile combinare i tratti a penna con prompt di testo per generare nuovi artwork quasi in tempo reale, ha spiegato Microsoft. Man mano che si ripete l’azione, l’artwork si evolve, aiutando a raffinare, modificare e sviluppare più facilmente le idee. Algoritmi basati sulla diffusione ottimizzano l’output con il minor numero di passaggi, offrendo all’utente la sensazione di creare insieme all’AI. È possibile utilizzare una “slider creativa” per scegliere tra una gamma di artwork, da quelle più letterali a quelle più espressive (un “regolatore” che permette di controllare di quanto far intervenire l’AI rispetto alla creazione originale); una volta selezionato l’artwork di proprio interesse, è possibile continuare a modificarlo ed esprimere le proprie idee, indipendentemente dalle abilità creative.

Microsoft spiega che la combinazione di prompt testuali e pennellate personalizzata offrirà modifiche più veloci e un rendering più preciso rispetto ai generatori di immagini da solo testo, incluso DALL-E (nel filmato che alleghiamo si vede il funzionamento di Cocreator in Paint dal minuto 0.40).

IA integrata in Paint a parte, l’aspetto più interessante è che Microsoft intende proporre funzionalità di intelligenza artificiale generativa sempre più legata a Windows 11, con hardware dedicato che sarà fondamentale in questo ambito. Computer di nuova generazione con chip AI avanzati, come lo Snapdragon X, ma anche i futuri chip Intel Lunar Lake e gli AMD Strix Point, sono indicati come Copilot+ PC, in grado di offrire di serie funzionalità di intelligenza artificiale aggiuntive, non possibili con precedenti generazioni di chip.

Microsoft ha riferito anche di stare collaborando con alcune software house che integreranno funzionalità AI possibili dalle NPU di nuova generazione. Tra le collaborazioni a nnunciate, quelle con Adobe (i vari sofwtare della suite), con Algoriddim (djay Pro-), Blackmagic Design (DaVinci Resolve Studio) e altre ancora.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.