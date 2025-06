SwitchBot Lock Ultra a 199€, la smart lock più veloce e silenziosa è in sconto

SwitchBot Lock Ultra a 199€, la smart lock più veloce e silenziosa è in sconto

Pubblicità La nuova SwitchBot Lock Ultra è ora disponibile in offerta a 199€ su Amazon invece di 249,99€, una delle serrature smart retrofit più avanzate oggi sul mercato. Ultra veloce, ultra silenziosa e completamente integrabile con gli ecosistemi smart, rappresenta una scelta ideale per chi desidera comodità e sicurezza in un solo gesto. Grazie a

questo sconto su Amazon, è possibile migliorare l’accesso domestico con uno dei modelli più innovativi del momento. Prestazioni eccellenti, velocità e silenziosità mai viste prima SwitchBot Lock Ultra si distingue per un’apertura incredibilmente rapida: appena 1,75 secondi per sbloccare la porta, il doppio più veloce rispetto alla media delle serrature smart retrofit. Il nuovo motore, silenzioso fino a 20 dB, consente l’ingresso senza arrecare disturbo. Il design in metallo, più sottile del 50% rispetto alla generazione precedente, si installa facilmente senza necessità di fori o attrezzi, ed è fornito con tre rivestimenti effetto legno per un’integrazione estetica ottimale in qualsiasi ambiente. 18 modalità di sblocco: flessibilità assoluta In abbinamento a Hub Mini e Tastiera Tattile, la SwitchBot Lock Ultra supporta fino a 18 modalità di sblocco, tra cui impronta digitale, codice, scheda NFC, comandi vocali, sblocco automatico e controllo da remoto tramite app. La compatibilità con Matter e l’integrazione nativa con Apple Home permettono il controllo diretto da iPhone, iPad o Apple Watch, rendendola perfetta anche per l’automazione domestica evoluta. Sicurezza avanzata e continuità operativa Per quanto riguarda la sicurezza, SwitchBot Lock Ultra offre funzioni complete: blocco magnetico automatico, avvisi in tempo reale in caso di porta non chiusa correttamente e gestione locale delle impronte digitali per una maggiore tutela dei dati. Il sistema a tripla alimentazione – batteria principale, secondaria e tecnologia Micro-Electric Unlock – assicura un funzionamento continuo anche in condizioni critiche, evitando ogni rischio di rimanere chiusi fuori. Alta qualità a un prezzo competitivo Rispetto al prezzo di listino di 249,99€, la promozione attuale a 199,9€ su Amazon rappresenta un’ottima occasione per accedere a un dispositivo smart di qualità. L’ampia compatibilità con le serrature europee e il supporto agli standard domotici più recenti confermano un rapporto qualità/prezzo molto competitivo, ideale per chi cerca prestazioni elevate e massima affidabilità.

Offerte Speciali Apple Watch 10 ancora più conveniente, prezzo da 329€ Amazon sconta ancora Apple Watch 10. Portate a casa il più innovativo degli Apple Watch degli ultimi anni con un risparmio fino a 130€. Versione da 42mm a solo 329 €

Each template in our ever growing studio library can be added and moved around within any page effortlessly with one click. Combine them, rearrange them and customize them further as much as you desire. Welcome to the future of building with WordPress.