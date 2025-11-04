Facebook Twitter Youtube

SwitchBot Matter Light Series, nuova generazione di luci smart per la casa connessa

Di Settimio Perlini
SwitchBot amplia il proprio ecosistema di prodotti intelligenti con la nuova Matter Light Series, una gamma di dispositivi per l’illuminazione pensati per offrire un’esperienza più personalizzata, flessibile e integrata. Tutti i modelli comunicano tramite Matter-over-WiFi, garantendo compatibilità universale con le principali piattaforme smart home, tempi di risposta immediati e massima sicurezza anche in modalità offline.

Una luce più intelligente per ogni ambiente

Con questa nuova gamma, SwitchBot porta la propria filosofia “smart” anche nell’illuminazione, proponendo soluzioni che si adattano a diversi contesto: dal relax alla produttività, dal gaming alle serate in compagnia.
L’idea che sta alla base è la combinazione di design moderno, controllo intuitivo e colori realistici.

SwitchBot RGBICWW Floor Lamp – luce dinamica e personalizzabile

La RGBICWW Floor Lamp è una lampada da terra che combina RGB, bianco freddo e bianco caldo, con controllo indipendente dei segmenti per effetti multicolore fluidi e scenografici. Alta 1,35 m, può essere posizionata in verticale o in orizzontale e illumina con un ampio angolo di 100°.

Pensata per un setup da gaming o un salotto moderno, permette di scegliere tra 16 milioni di colori, 26 scene preimpostate, 8 effetti dinamici e una durata fino a 25.000 ore.
L’integrazione Matter consente di gestirla con Siri, Alexa, Google Home o direttamente dall’app SwitchBot, anche senza Internet.

Caratteristiche principali:

  • RGBICWW (RGB + bianco caldo + bianco freddo)
  • Controllo segmentato e dimmer continuo
  • Altezza: 1,35 m, angolo di diffusione 100°
  • Compatibilità Matter-over-WiFi
  • Vita utile: 25.000 ore
  • Disponibile su SwitchBot Store e Amazon

In questo periodo è in sconto del 30% su Amazon in occasione del lancio.

SwitchBot RGBICWW Strip Light – la luce flessibile per ogni spazio

La RGBICWW Strip Light porta la stessa tecnologia in una striscia LED da 5 metri, tagliabile ogni 12,5 cm e protetta con rivestimento in PU e certificazione IP44, ideale per pareti, scaffali o postazioni multimediali.
Offre 16 milioni di colori, 26 scene preimpostate e 8 effetti, con la possibilità di controllare ogni segmento in modo indipendente.

Potete impostare l’atmosfera perfetta per guardare film, giocare o rilassarvi, e sincronizzare le luci con gli altri dispositivi SwitchBot per creare scenari automatici.

Caratteristiche principali:

  • Lunghezza: 5 m (tagliabile ogni 12,5 cm)
  • RGBICWW con controllo segmentato
  • Rivestimento in PU, IP44
  • 16 milioni di colori, 26 scene, 8 effetti
  • Compatibilità Matter-over-WiFi
  • Disponibile su Amazon

In questo periodo è in sconto del 30% su Amazon in occasione del lancio.

SwitchBot RGB Floor Lamp e LED Strip Light 3 – design minimale, effetto massimo

La serie RGB è pensata per l’uso quotidiano, con una lampada da terra RGB e una striscia LED 3 dal design discreto e funzionale. Entrambe supportano RGB, bianco freddo e caldo, con dimmer continuo, 16 temi preimpostati e 5 effetti colore.

La lampada da terra, alta anch’essa 1,35 m, offre un fascio di luce ampio e uniforme, mentre la LED Strip Light 3 può essere tagliata ogni 12,5 cm per adattarsi facilmente a scrivanie o mobili TV. Il rivestimento in PU e la protezione IP44 assicurano durata e resistenza.

Caratteristiche principali:

  • RGB + bianco caldo/freddo
  • Dimmer continuo e 16 scene
  • Design minimale e versatile
  • IP44, rivestimento PU
  • Compatibilità Matter
  • Disponibile su Amazon
SwitchBot Candle Warmer Lamp – la magia del comfort intelligente e profumato

Si tratta din prodotto unico nel suo genere: la Candle Warmer Lamp, vista in anteprima ad IFA 2025 è la prima lampada scaldacandela Matter-over-WiFi al mondo.
Invece di accendere la fiamma, scalda la cera con una luce calda regolabile, diffondendo l’aroma in modo sicuro e senza fumo o fuliggine. È compatibile con candele fino a 9,5 cm di diametro e 14 cm di altezza, e offre timer e luminosità regolabile.

Potete inserirla in una routine automatica: accendere la musica rilassante, abbassare le luci e riscaldare la candela contemporaneamente. Un mix di comfort, sicurezza e automazione: non dovrete curarvi più della fiamma accesa (non c’e’ fiamma) e potete addormentarvi in sicurezza.

Caratteristiche principali:

  • Compatibilità Matter-over-WiFi
  • Timer e regolazione luminosità
  • Supporta candele fino a 9,5 cm × 14 cm
  • Sicura, senza fiamme né fumo
  • Ideale per creare atmosfera
  • Disponibile su SwitchBot Store a 39,99 €

Non è ancora disponibile in Italia ma la si può trovare sul sito Switchbot.

Tutta la luce del futuro: integrazione Matter e automazioni SwitchBot

Come abbiamo detto in apertura tutti i prodotti della SwitchBot Matter Light Series possono essere controllati tramite Apple Home, Alexa, Google Home e altre piattaforme Matter.
Ogni dispositivo funziona anche localmente senza Internet, per un controllo più rapido e una maggiore privacy.

Potrete inoltre collegarli con Presence Sensor, Lock Ultra o Hub 3, realizzando ambienti che reagiscono alle vostre abitudini quotidiane: luci che si accendono quando entrate in casa o si attenuano quando guardate un film, controlli vocali o tramite i tanti accessori e Hub di Switch senza che ci sia bisogno di usare Siri o Alexa: comodi per appartamenti in affitto o visitatori che hanno controllo della vostra smart home.

Con questa linea, SwitchBot compie un passo deciso verso la sua idea smart home più completa e reattiva, in cui l’illuminazione e persino la diffusione di aromi diventano parte integrante del comfort domestico.

