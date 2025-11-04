Coca Cola ci riprova, lo spot natalizio è tutto intelligenza artificiale

Coca-Cola ha presentato il suo nuovo spot natalizio del 2025, realizzato con tecnologie di intelligenza artificiale generativa. Dopo aver riscosso reazioni contrastanti per le pubblicità AI dell’anno precedente, quest’anno il brand sembra volerci riprovare.

Il cortometraggio, intitolato “Holidays Are Coming”, reinterpreta il celebre tema del Natale con i camion Coca-Cola, animati grazie all’AI, e uno scenario popolato da animali come cani, orsi polari e panda, senza dimenticare la presenza di Babbo Natale, la cui immagine originale deriva dalle illustrazioni storiche di Haddon Sundblom.

Il risultato finale non è frizzante

Lo spot evita la difficoltà di creare figure umane realistiche puntando su un cast di animali animati. Tuttavia, il risultato appare stilisticamente incoerente e i personaggi si muovono in modo innaturale, ricordando immagini piatte animate con tecniche amatoriali, piuttosto che modelli 3D sofisticati. Rispetto alle avanzate tecnologie deepfake di strumenti come OpenAI’s Sora 2 o Google’s Veo 3, le animazioni nel nuovo spot sembrano decisamente datate.

Un miglioramento degno di nota è che le ruote dei camion sembrano ruotano realmente anziché scivolare staticamente sulla neve. Produttivamente, la campagna ha coinvolto circa cento persone, un numero simile a quello delle produzioni tradizionali non AI. Tra questi, cinque specialisti AI hanno lavorato affinando oltre 70.000 clip video generate dall’intelligenza artificiale.

Nonostante alcune critiche rivolte all’aspetto visivo e alla mancanza di realismo dei personaggi animati, Coca-Cola sottolinea i miglioramenti nel realismo e nella qualità della produzione, ottenuti con l’aiuto delle tecnologie AI di ultima generazione. Questi strumenti hanno permesso di ottenere tempi di produzione più brevi e costi inferiori, mantenendo però fortemente intatto lo spirito festivo e la narrazione classica.

La campagna è stata sviluppata in collaborazione con studi AI di San Francisco, fra cui Secret Level e Silverside, e dimostra come ormai l’intelligenza artificiale sia diventata strumento di lavoro per tutti, anche per i colossi più affermati come Coca Cola, segnando un cambiamento epocale nel modo di concepire e realizzare spot televisivi.

