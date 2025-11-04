Con iOS, iPadOS e macOS 26.1 gli aggiornamenti di sicurezza Pic Indolor

Gli aggiornamenti a iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 offrono la possibilità di scaricare automaticamente aggiornamenti di sicurezza.

È sostanzialmente il miglioramento alla funzione “interventi di sicurezza rapidi” già vista fin da iOS 16 e consente agli utenti di ottenere aggiornamenti di sicurezza in background che riguardano componenti del browser Safari, l’insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole e continue tra un aggiornamento software e l’altro.

Apple spiega che, in rari casi di problemi di compatibilità, i miglioramenti di sicurezza in background possono essere temporaneamente rimossi e quindi migliorati in un successivo aggiornamento software e che i dettagli generali sulle problematiche man mano risolte saranno pubblicati sul sito del supporto Apple dopo ogni versione, insieme ai dettagli CVE, se presenti.

Come attivare i miglioramenti di sicurezza in background per iOS, iPadOS e macOS?

Di default questi update dovrebbero essere attivi; per attivare l’impostazione degli aggiornamenti di sicurezza automatica su iPhone e iPad (con iOS 26.1/iPadOS 26.1 e seguenti) basta aprire Impostazioni > Privacy e Sicurezza > Miglioramenti di sicurezza in backgroud e attivare la voce “Installa automaticamente”.

Su macOS 26.1 e seguenti basta andare in Impostazioni > Privacy e Sicurezza (sulla colonna a sinistra), da qui selezionare (nella sezione a destra) la voce “Miglioramenti di sicurezza in background” e attivare l’opzione “Installa automaticamente”.

Se si sceglie di disattivare gli aggiornamenti in questione, Apple fa sapere che verranno applicati con il successivo aggiornamento minore (es. 26.1.1 o 26.2 per esempio).

