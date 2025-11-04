Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

Home » Macity - Apple » ilmioMac » Con iOS, iPadOS e macOS 26.1 gli aggiornamenti di sicurezza Pic Indolor
il mio iPhoneiPadilmioMac

Con iOS, iPadOS e macOS 26.1 gli aggiornamenti di sicurezza Pic Indolor

Di Mauro Notarianni
Attacchi cyber, nel 2023 aumento +45% furto di dati sul dark web
Foto di Markus Spiske - Unsplash

Gli aggiornamenti a iOS 26.1, iPadOS 26.1 e macOS 26.1 offrono la possibilità di scaricare automaticamente aggiornamenti di sicurezza.

È sostanzialmente il miglioramento alla funzione “interventi di sicurezza rapidi” già vista fin da iOS 16 e consente agli utenti di ottenere aggiornamenti di sicurezza in background che riguardano componenti del  browser Safari, l’insieme del framework WebKit e altre librerie di sistema che beneficiano di patch di sicurezza più piccole e continue tra un aggiornamento software e l’altro.

Apple spiega che, in rari casi di problemi di compatibilità, i miglioramenti di sicurezza in background possono essere temporaneamente rimossi e quindi migliorati in un successivo aggiornamento software e che i dettagli generali sulle problematiche man mano risolte saranno pubblicati sul sito del supporto Apple dopo ogni versione, insieme ai dettagli CVE, se presenti.

Come attivare i miglioramenti di sicurezza in background per iOS, iPadOS e macOS?

Di default questi update dovrebbero essere attivi; per attivare l’impostazione degli aggiornamenti di sicurezza automatica su iPhone e iPad (con iOS 26.1/iPadOS 26.1 e seguenti) basta aprire Impostazioni > Privacy e Sicurezza > Miglioramenti di sicurezza in backgroud e attivare la voce “Installa automaticamente”.

La voce Impostazione aggiornamenti in background in iOS 26.1
La voce Impostazione aggiornamenti in background in iOS 26.1

Su macOS 26.1 e seguenti basta andare in Impostazioni > Privacy e Sicurezza (sulla colonna a sinistra), da qui selezionare (nella sezione a destra) la voce “Miglioramenti di sicurezza in background” e attivare l’opzione “Installa automaticamente”.

La voce Impostazione aggiornamenti in background in macOS 26.1
La voce Impostazione aggiornamenti in background in macOS 26.1

Se si sceglie di disattivare gli aggiornamenti in questione, Apple fa sapere che verranno applicati con il successivo aggiornamento minore (es. 26.1.1 o 26.2 per esempio).

Per tutti gli aggiornamenti sulla sicurezza informatica è possibile consultare la sezione dedicata di Macitynet.

Segui Macitynet su Google News

Offerte Apple e Tecnologia

Le offerte dell'ultimo minuto le trovi nel nostro canale Telegram

Iscriviti

Offerte Speciali

macitynet.it

Sbrigatevi, Apple Watch Ultra 2 a solo 599 euro

Apple Watch Ultra 2 torna in offerta su Amazon al prezzo più basso di sempre: 599 euro.
Articolo precedente
Per Microsoft oggi AI è limitata, non dalle GPU ma dall’elettricità

Altri articoli

Pubblicità
Pubblicità

Ultimi articoli

2025 © Copyright Casa Editrice Macity Publishing srl.
Testata giornalistica registrata al R.O.C.