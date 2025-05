Bollitore elettrico da viaggio in sconto a soli 21 €

Col thermos è possibile mantenere una bevanda calda per qualche ora, ma se volete andare oltre le 12 ore allora ve ne serve uno speciale come quello chiamato SY-618 che al momento potete comprare in sconto online.

Non è infatti solo un thermos, ma un vero e proprio bollitore elettrico da viaggio, utile quindi non soltanto per il mantenimento di temperatura delle bevande, ma anche per gestire in modo semplice ed efficiente la preparazione di un pasto caldo lontano da casa.

Le sue dimensioni compatte – alto 23 cm con un diametro di 8 cm – lo rendono facile da riporre in valigia o nello zaino, datosi che ingombra all’incirca quanto una comune borraccia e quindi ve lo portate facilmente in ufficio o lo mettete nello zaino prima di partire per un’escursione. È realizzato in acciaio inox 304, un materiale resistente e sicuro per il contatto con gli alimenti, e ha un serbatoio da 500 ml.

Per metterlo in funzione basta collegarlo alla presa di corrente e scegliere la temperatura desiderata tra 45°C, 55°C, 80°C o 100°C. In questo modo è possibile mantenere tisane o latte caldo a temperatura stabile, oppure conservare il caffè caldo a lungo senza doverlo riscaldare nuovamente.

Quindi si comporta in parte come un thermos, ma essendo a conti fatti un elettrodomestico da 300 Watt ha il vantaggio aggiuntivo di poter portare l’acqua a ebollizione in circa 5 minuti per poi versarla su alimenti come cous cous o zuppe precotte, offrendo la possibilità di preparare un pasto caldo in pochi minuti.

