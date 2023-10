Tablet e soundbar Xiaomi in offerta a metà prezzo

C’è un’offerta in corso che non dovreste farvi sfuggire: nel momento in cui scriviamo infatti potete acquistare un ottimo tablet con uno sconto del 76%, oppure la soundbar Xiaomi Redmi TV con cui ricreare l’effetto audio da cinema col televisore di casa pagandola la metà.

La soundbar

La soundbar offre una potenza di 30 Watt con una impedenza di 4 ohm. La risposta in frequenza varia da 80 Hz a 20.000 Hz, standard se si considera che la periferica non include un subwoofer per le frequenze più basse.

Dal punto di vista della connettività presenta una uscita S / PDIF coassiale, AUX (jack da 3,5 mm) e Bluetooth 5.0. Sono invece assenti la porta HDMI e il telecomando, sebbene in dotazione siano presenti i supporti per montarla a parete.

Dal design minimale ed elegante, è ricoperta da una rete rigida sul davanti, ed è disponibile soltanto in colorazione nera. È lunga 78 centimetri, dunque di medie dimensioni, certamente adatta per la maggior parte delle TV da salotto. Sulla parte destra presenta i controlli multimediali, grazie ai quali poter aumentare o diminuire il volume; il pulsante superiore, se lo si tiene premuto, attiva o disattiva la barra, mentre con una breve pressione si attiva la funzione play/stop.

Il prezzo di listino è di 165,99 € ma al momento c’è uno sconto del 49% che vi permette di acquistarla per 85,99 €.

Il tablet

Anche il tablet è caratterizzato da un design moderno e minimale. Monta uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione pari a 1960 x 1.080 pixel, ed è alimentato da un processore Cortex A53 a 8 core MTK6797, mentre la GPU è una ARM Mali-T860 MP2 a 700 MHz.

Ci sono 8 GB di RAM e 256 GB di capacità, e se non dovesse bastare è possibile aggiungere una microSD fino a 128 GB per una copia mobile di foto e documenti.

C’è una fotocamera posteriore da 16 MP per la scansione dei documenti e una frontale da 8 MP per le videochiamate, il Bluetooth 5.0 per la connessione degli accessori e una batteria da 7.000 mAh ricaricabile tramite USB-C. Il tutto con sistema operativo Android in versione 12.

Il prezzo di listino è di 180,99 € ma al momento c’è uno sconto del 76% che vi permette di acquistarlo per 44,15 €.

Per entrambe le promozioni vi ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.