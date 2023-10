Apple è ambita da chi cerca lavoro in USA

Apple è una delle aziende più ambite da chi cerca un impiego negli USA e tra quelle alle quali puntano i potenziali candidati quando si presentano nuove opportunità di lavoro.

È quanto emerge da una ricerca di Resume.io secondo la quale Apple riceve una media di 53,74 risposte al giorno per gli annunci di lavoro ed è quarta in una classifica che indica le aziende alle quali si rivolgono di più i potenziali candidati dopo Netflix, Amazon e Microsoft.

Quando si parla di grandi aziende de mondo IT, dietro a Apple (53,74 richieste di media al giorno) e Oracle (49,22 richieste), c’è Intel (12,07 richieste), a quanto sembra meno ambita rispetto alle altre. La multinazionale specializzata nella produzione di semiconduttori, microprocessori e altri circuiti integrati a quanto pare sta avendo difficoltà a ricoprire posizioni-chiave per via di carenza di manodopera qualificata.

Altri dati interessanti che emergono dal report di Resume.io (qui i dettagli):

Netflix riceve una media di 84,87 richieste giornaliere da potenziali candidati, ed è in questo momento l’azienda statunitense più ambita per la quale lavorare

Le catene di ristoranti in franchising Zaxby e Applebee sono le aziende meno ambite, con annunci di lavoro ai quali rispondo una media di 0,01 richiedenti al giorno.

Nel settore bancario e finanziario l’azienda più ambita negli USA è S&P Global, gruppo che offre diversi servizi finanziari, con una media di 46,69 richieste al giorno.

Victoria’s Secret & Co, marchio statunitense di abbigliamento femminile, è l’azienda più ambita nel settore abbigliamento, con una media di 46,51 richieste al giorno.

Secondo LinkedIn dagli ultimi dati sull’Italia emerge che le aziende nel quale è possibile sviluppare meglio la propria carriera secondo la graduatoria Linkedin Top Companies sono: Accenture (società che opera settore dei servizi professionali), Amazon (commercio elettronico) e Bain & Company (società di consulenza specializzata in marketing).

Altri nomi del mondo IT che emergono scorrendo la classifica delle migliori aziende italiane, sono: Leonardo (quinto posto), Oracle (12° posto), Nexi Group (17° posto), Cisco (21° posto), Sap (22° posto) e Kyndryl (23° posto).