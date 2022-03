Tagliaerba elettrico Meterk 20V in offerta a 37,19 euro

Avete un giardino da tenere in ordine? Allora vi farà sicuramente comodo un tagliaerba come quello di Meterk attualmente in promozione a 37,19 euro. E’ esteticamente simile ai tagliaerba che si trovano in commercio ma la novità più interessante per i nostri lettori è che anziché avere motore alimentato da benzina o un altro tipo di carburante, è un motore elettrico che va a batteria.

Ne monta una removibile da 2.000 mAh che promette fino a 40 minuti di autonomia con una sola carica, che si porta a termine in massimo un’ora. E’ dotato di un’asta telescopica che va da un minimo di 1,1 metri a un massimo di 1,4 metri, in modo da poter essere adattato all’altezza di chi lo utilizza. Tra i vari punti di forza ci sono la maniglia principale e quella ausiliaria, entrambe con rinforzo in gomma, mobili e regolabili in inclinazione e rotazione (fino a 180 gradi) che permettono di adattare lo strumento al tipo di taglio e può così funzionare anche per una potatura verticale.

Altra particolarità è il motore, che effettua 9.000 giri al minuto, e per il taglio dell’erba non utilizza il classico filo ma delle lamelle in plastica rigida che, secondo il produttore, offrono un taglio più rapido e netto, facendo così risparmiare tempo e passaggi sullo stesso punto.

Questo tagliaerba normalmente costa 113 euro ma al momento è scontato del 68%, quindi lo pagate 37,19 euro. E’ una scelta obbligata per chi ha un giardino e vuole mantenerlo pulito e in ordine senza dover essere vincolato al prezzo del carburante, specialmente in un periodo come quello che stiamo vivendo in questo momento.

