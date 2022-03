iPhone 14, nei primi render somiglia moltissimo a iPhone 13

Con la prossima gamma iPhone 14 del 2022 Apple sembra cambiare strategia con una differenziazione ancora più marcata tra i modelli Pro e quelli standard: mentre per i Pro è prevista la rimozione del notch, sostituito da due fori nel display, ora i primi render del modello iPhone 14 apparsi in rete mostrano una forte somiglianza con i terminali Apple attuali.

Come anticipato da mesi i primi render iPhone 14 mostrano ancora la presenza del notch, nell’ultima versione impiegata da Apple per la prima volta negli iPhone 13 con larghezza inferiore ma spessore leggermente aumentato.

Sul retro anche la disposizione della doppia fotocamera e il riquadro che ospita gli obiettivi risultano sostanzialmente identici agli iPhone 13. L’unica differenza visibile potrebbe essere data da un piccolo ritocco nel design del modulo fotocamere, probabilmente con una cornice in vetro più spessa.

Il cambio di strategia di Apple per la gamma iPhone 14 in arrivo quest’anno non si limiterà alle differenze estetiche: secondo l’analista Ming Chi Kuo solo i modelli iPhone 14 Pro e Pro Max avranno il nuovo processore Apple A16, mentre gli altri due modelli iPhone 14 e iPhone 14 Max continueranno a impiegare lo stesso processore Apple A15 Bionic, lo stesso degli iPhone 13 del 2021.

Ricordiamo infatti che ormai da oltre un anno è anticipata la rimozione di iPhone mini: in arrivo sono attesi iPhone 14 da 6,1", iPhone 14 Max da 6,7", iPhone 14 Pro da 6,1" infine iPhone 14 Pro Max da 6,7".

