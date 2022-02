Tagliaunghie elettrico a prova di bambino scontato a 18,08 euro

Ecco il “salvavita” di tutte le mamme, ma anche di chi ha difficoltà a tagliarsi le unghie con lo strumento tradizionale: si chiama Seemagic e attualmente è in sconto a 18,08 euro.

Si tratta di un tagliaunghie elettrico che taglia automaticamente le unghie di mani e piedi con precisione e senza mai esagerare. Il tagliaunghie tradizionale infatti è uno strumento che, se non utilizzato adeguatamente, può essere pericoloso, perché può ferire la carne. Diventa ancora più difficile da usare quando si tagliano le unghie di un’altra persona, perché non si ha quella sensibilità che si percepisce quando si utilizza lo strumento sulle proprie dita.

Così, ecco svelato perché è il gioiello di tutte le mamme: soprattutto quando si ha a che fare con i bambini molto piccoli, che non sono ancora in grado di provvedere autonomamente alla pulizia delle unghie, un attrezzo come questo permette di semplificare e velocizzare un’operazione rendendola al contempo estremamente sicura.

Basta infatti avvicinare l’unghia all’apertura e al taglio pensa la macchina: la feritoia è talmente sottile che non è possibile infilarvi il polpastrello, che invece si poggia sulla parte inferiore del dispositivo, evitando così di tagliare erroneamente la pelle.

E’ anche presente una luce LED che si accende durante il funzionamento, offrendo così l’illuminazione giusta per tenere d’occhio l’intero processo, rendendolo perfino possibile al buio, magari proprio quando il bimbo dorme, così da evitargli lo stress e il trauma di questa operazione.

Normalmente il tagliaunghie elettrico Seemagic costa 22,60 euro ma in questo momento è attiva una promozione che ne riduce il costo del 20%, così il prezzo finale è di 18,08 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.