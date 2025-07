Tappetino rinfrescante per cani, tecnologia Gel a 32,9 euro

Pubblicità È estate, l’ondata di calore non accenna a diminuire e non avete caldo anche voi ma anche il vostro cane o gatto. E se a voi viene in aiuto il condizionatore o il ventilatore, per il vostro amato compagni peloso c’è il tappetino refrigerante Veddelholzer disponibile ora su Amazon a 32,95€. Si tratta di un tappetino auto-raffreddante progettato per cani e gatti, che non necessita di corrente, acqua o refrigerazione per funzionare: sfrutta un gel interno atossico che si attiva al contatto con il corpo e si ricarica automaticamente dopo circa 15 minuti di inutilizzo, secondo una tecnologia ben nota. Come funziona il gel rinfrescante Il gel rinfrescante è una tecnologia semplice ma molto efficace, utilizzata in prodotti come cuscini, tappetini o letti refrigeranti per cani e gatti. A differenza di sistemi che richiedono acqua, elettricità o raffreddamento manuale, questo tipo di gel funziona in modo completamente autonomo grazie a un meccanismo fisico chiamato cambio di fase. Il gel è composto da micro-sfere (o perle) riempite con agenti rinfrescanti come acqua, glicerina o silicone. Quando il tappetino entra in contatto con il corpo caldo dell’animale, queste perle assorbono il calore. Durante questo processo, il gel comincia a trasformarsi da solido a liquido. Questo passaggio – chiamato cambio di fase – richiede energia, ed è proprio in quel momento che il gel assorbe il calore corporeo, contribuendo così a rinfrescare l’animale. Quando l’animale si sposta e il tappetino resta inutilizzato, la temperatura scende. A quel punto, il gel rilascia gradualmente il calore accumulato nell’ambiente circostante e torna allo stato solido, pronto per un nuovo utilizzo. Non c’è bisogno di metterlo in frigo: basta lasciarlo fermo per circa 15 minuti. Il i tappetino refrigerante Veddelholzer Il i tappetino refrigerante Veddelholzer è uno dei più venduti e apprezzati su Amazon. Prodotto da una azienda tedesca, ha un spessore superiore rispetto ad altri modelli simili offre un supporto più morbido, rendendolo particolarmente adatto per animali anziani o con problemi articolari. Il gel interno non solo garantisce freschezza, ma fornisce anche una superficie comoda dove riposare durante le giornate più calde, contribuendo a prevenire il surriscaldamento. La misura media è adatta a cani di taglia contenuta o gatti di media grandezza. Il tappetino può essere utilizzato in diversi ambienti: all’interno della casa, in giardino, sulla terrazza, sul sedile posteriore dell’auto oppure nei letti per animali. La struttura pieghevole e il peso ridotto lo rendono pratico da trasportare anche in viaggio o in vacanza. Non è adatto per animali inclini a mordere oggetti, ma in assenza di comportamenti distruttivi offre una soluzione pratica e sicura. Il rivestimento esterno è impermeabile e resistente ai graffi, facile da pulire con un semplice panno umido. A differenza di molti altri tappetini refrigeranti, questo modello richiede poca manutenzione e può essere riposto facilmente quando non serve. Per garantire una durata maggiore, si consiglia di evitarne l’esposizione diretta alla luce solare prolungata. iìIl tappetino refrigerante Veddelholzer ha una taglia di Taglia 65X50 cm ed è disponibile ora su Amazon a 32,95€. con la classica formula soddisfatti o rimborsati (entro 30 giorni) Sto caricando altre schede...

