Il tappo che trasforma la bottiglia di vino in una lampada a soli 5 €

Se avete invitato degli amici a cena, potete rendere la tavola davvero unica acquistando questo particolarissimo tappo attualmente in promozione. Pensate: con soli 5 € potete trasformare una semplice bottiglia in una lampada decorativa, aggiungendo un tocco di eleganza alla tavola e rendendo così più suggestivi aperitivi e serate tra amici.

Come un normale tappo per bottiglie di vino, va infilato all’imboccatura in modo da tenerla perfettamente chiusa evitando che la bevanda al suo interno si sfiati. Le dimensioni sono però ovviamente più grandi: è infatti lungo 14,5 centimetri e ha un diametro di 10,5 centimetri, questo perché come dicevamo si può anche accendere, trasformando così la bottiglia stessa in una lampada da tavolo.

Alla base infatti sono incorporati una serie di LED che illuminano la superficie sottostante, creando un’atmosfera unica da sfruttare eventualmente anche in ambienti come bar e ristoranti.

La superficie superiore è di tipo touch, quindi basta sfiorarla per cambiare la colorazione della luce, passando da toni caldi a naturali o freddi. Con un clic prolungato invece è possibile regolare la luminosità adattando la luce emessa al contesto.

L’alimentazione è data da una batteria che promette svariate ore di utilizzo prima di dover essere ricaricata via USB-C.

Un accessorio come questo non solo rende la tavola unica, ma può rivelarsi utile anche per feste all’aperto, dove una bottiglia lasciata in un posto poco illuminato potrebbe andar persa o dimenticata fino al mattino: lasciando il tappo acceso invece tutti saranno in grado di individuarla anche al buio.

E volendo, una volta che la festa è terminata, si può anche usare nel resto del tempo per trasformare in una elegante lampada da comodino anche vecchie bottiglie ormai vuote.

