Apple Vision Pro piace in sala operatoria

Pubblicità

Trecento medici chirurghi si sono ritrovati a San Diego (California) dove sono stati mostrati diversi usi del Vision Pro nelle sale operatori e altri ambiti medici.

Lo riferisce il sito Fast Company spiegando che Ryan Broderick, chirurgo della’UC San Diego Health, a inizio 2024 si rammaricava con alcuni colleghi dell’eccesso di schermi nelle sale operatorie odierne. Gli schermi in questione servono per fornire indicazioni essenziali durante gli interventi ma aggiungono complessità alle tecniche manuali e strumentali per il trattamento di condizioni patologiche. “Ci doveva essere un modo migliore per ottenere queste informazioni”, pensava Broderick.

Non è solo una questione di ordine: “Il monitor ideale nelle procedure chirurgiche dovrebbe essere posizionato di fronte alla testa, senza essere obbligati a girare il collo o sistemare il corpo”, spiega il Dr. Broderick. “Spesso nella laparoscopia, bisogna regolare la posizione del corpo, girare il collo e rimanere in posizioni scomode. E il ripetersi di queste attività porta a muscoli contratti, problemi al collo e alla schiena”.

Dopo la presentazione del Vision Pro, il Dr. Broderick ha cominciato a usarlo nelle sale operatorie. Il Vision Pro, come noto, offre la possibilità di visualizzare schermi virtuali multipli di qualsiasi dimensione riprodotti nel mondo reale che circonda chi indossa il visore. Il team di Broderick ha avuto modo di mettere le mani su uno dei primi visori e ha collaborato con il Dr. Christopher Longhust, innovation officer e responsabile della Clinica UC San Diego Health per mettere insieme un sistema in grado di gestire i feed in streaming video, sovrapponendoli sulla vista in tempo reale dell’intervento chirurgico in corso, riducendo notevolmente la necessità di allungare il collo e girare la testa.

Rapidamente, l’idea è diventata un banco di prova che ha coinvolto veri pazienti ed è sottoposto alla revisione di esperti. “Li abbiamo usati in oltre 50 casi”, spiega il Dr. Broderick, “e hanno avuto un grande successo”.

Nello stesso periodo (febbraio 2024) nel quale al Dr. Broderick balenò l’idea di usare il Vision Pro, anche in Italia, qualcuno aveva intuito i possibili usi del visore in sala operatoria per mostrare dati di vitale importanza durante gli interventi chirurgici. Vision Pro è stato sperimentato da Daniele Maselli, ex cardiochirurgo del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, oggi direttore della U. O. di cardiochirurgia del Mater Dei Hospital di Bari e della clinica Mediterranea di Napoli; quest’ultimo già all’epoca aveva evidenziato la possibilità di visualizzare una serie di finestre dove con tutto ciò che ritiene più utile come una TAC o l’ecocardiogramma del l paziente solamente attraverso dei gesti e senza toccare alcunché, circostanza che nel contesto della sterilità del campo operatorio rappresenta un passaggio fondamentale.

«La cosa straordinaria è che in questo spazio che si apre davanti a noi è possibile collocare delle finestre – aveva spiegato Maselli – e in queste finestre si può mettere quel che si vuole: l’ecocardiogramma del paziente, la tac, la coronarografia, dei dati emodinamici, un link a una teleconferenza esterna, un collegamento a una banca dati o ad un’aula didattica e qui si apre una serie infinita di possibilità

Come abbiamo già riferito altre volte, nel settore salute il visore AR potrebbe essere utile anche per il training di futuri medici, per offrire/mostrare informazioni dettagliate ai pazienti, nel campo della riabilitazione cognitiva, psichiatrica e la riabilitazione fisico-motoria.