Telefonare con iPhone, come cercare i contatti col T9

Pubblicità

Ve lo avevamo preannunciato alla scorsa WWDC: con iOS 18 sarebbe tornato il T9 sugli iPhone, non per digitare i messaggi (per quello c’è questa ottima tastiera) ma per trovare facilmente i contatti in rubrica che si intendono chiamare.

In questo articolo vi spieghiamo come funziona e come si usa.

Breve storia sul T9

Nei tempi in cui i cellulari avevano il tastierino numerico, quindi a cavallo degli anni 2000, quando si centellinavano le parole da inviare tramite SMS perché se si svalicavano i 70-160 caratteri (la lunghezza variava in base al set, se ne venivano inseriti di speciali o meno) si pagava doppio, in quegli anni dicevamo, avvenne una piccola rivoluzione. Il T9, appunto, che sta per testo-su-9-tasti, consentiva di digitare le parole schiacciando un singolo tasto per ciascuna lettera.

Fateci caso: se aprite l’app Telefono e vi spostate sul tastierino numerico, noterete che sotto ogni numero sono raggruppate delle lettere. ABC per il numero 2, DEF sul 3, GHI sul 4 e così via fino alle ultime lettere dell’alfabeto, WXYZ sul numero 9. Sullo zero c’è il + per i prefissi internazionali, il numero 1 veniva lasciato vuoto per la segreteria telefonica.

Prima del T9 per scrivere la lettera C in un SMS, per esempio, andava schiacciato il numero 2 per tre volte. Di conseguenza per scrivere il mio nome, YURI, si digitava la sequenza 999-88-777-444. Poi è arrivato il T9, e magicamente venivano tagliate tutte le ripetizioni come questa, sicché sempre nell’esempio del mio nome bastava digitare 9874.

Come usare il T9 nell’app Telefono di iPhone

Questa funzione come dicevamo è stata integrata nell’app Telefono a partire da iOS 18. Usarla è semplicissimo:

Aprite l’app Telefono di iPhone;

di iPhone; se non ci siete già, spostatevi nel pannello Tastierino tramite il pulsante in basso a destra;

tramite il pulsante in basso a destra; iniziate a digitare il nome del contatto in rubrica schiacciando in sequenza un numero per ogni lettera che lo compongono.

Come funziona il T9 sull’app Telefono di iPhone

Sebbene questo sistema appare veloce ed efficace, allo stato attuale è tutt’altro che perfetto (nel momento in cui scriviamo stiamo usando iOS 18.3). Fateci caso: non sempre infatti il T9 entra in azione subito.

In uno degli esempi che vi riportiamo abbiamo provato a digitare il nome del CEO di Macitynet, Settimio Perlini. Per scrivere “Settimio” in T9 bisogna digitare 73884646.

Fino alle prime tre cifre, 738, l’app ci mostra tra i primi risultati tutti quei numeri telefonici che contengono questa sequenza.

A partire dall’inserimento della quarta cifra, 7388, l’app ci restituirà finalmente il contatto che stavamo cercando. Settimio, appunto, perché la parola “Sett” in T9 si scrive digitando 7388.

In un’altra occasione invece il T9 ha dato il risultato sperato fin dal primo numero. Abbiamo provato a cerecare il contatto di Giuseppe (in T9 si scrive 44873773) e già alla digitazione della prima cifra che compone il nome, 4, l’app ce lo ha suggerito come primo risultato utile.

Continuando la sequenza l’app non ha fatto altro che confermare la selezione. Tuttavia già dalla terza cifra, fermandoci a 448, abbiamo potuto cliccare su “Altri” per dare uno sguardo invece a tutti quei contatti in rubrica che presentano tale sequenza all’interno del numero telefonico.

Perché quindi in alcuni casi le prime cifre rimandano ai numeri telefoni che contengono quella sequenza, mentre in altri indicano i relativi contatti in T9?

Non lo sappiamo. In base alle nostre prove non viene preferito uno o l’altro in base al numero di risultati idonei (Sia nel caso di Settimio che di Giuseppe, nella nostra rubrica erano sempre in misura maggiore i numeri di telefono che contenevano la sequenza piuttosto che i relativi nomi ricercabili in T9).

Nè centrano le interazioni con quei determinati contatti, datosi che non sentiamo Giuseppe da più di dieci anni (eppure ci viene indicato fin dal primo numero della sequenza).

Ad ogni modo come dicevamo il sistema funziona bene, perciò se si intende affidarsi al T9 per essere veloci nelle ricerche, basta continuare a digitare il nome del contatto fin quando non appare in cima all’elenco.

Altre guide…

Lo sapevate che su Macitynet trovate centinaia di altri tutorial su iPhone, iPad, ma anche su Mac e Apple Watch? Vi basta cliccare sul nome del dispositivo che vi interessa per sfogliarli tutti selezionando poi quelli che desiderate leggere.

Tutti i tutorial per iOS 17 e iOS 18 sono nelle sezioni dedicate ai rispettivi sistemi operativi e loro aggiornamenti.