Tappo Xiaomi per sottovuoto bottiglie di vino a 4,67 euro

Per riattappare una bottiglia di vino quello di sughero appena rimosso non basta per preservarne la freschezza e mantenerne inalterato il sapore: in questi casi una soluzione vincente è il tappo che crea il sottovuoto, come quello di Xiaomi attualmente proposto a 4,67 euro.

Tra le soluzioni più rustiche e casalinghe, generalmente si prende lo stesso tappo di sughero che teneva sigillato il vino e lo si assottiglia leggermente con un coltello in modo da poterlo re-inserire nel collo della bottiglia. Può funzionare se si intende consumare il vino restante nel giro di mezza giornata o 24 ore al massimo, ma se c’è bisogno di rimettere il vino in frigorifero per farlo durare più a lungo, un tappo per il sottovuoto è generalmente un’opzione preferibile.

Quello di Xiaomi è realizzato interamente in acciaio inossidabile ad eccezione della parte interna, che è in silicone, in modo tale da aderire meglio al collo della bottiglia e inserirsi in maniera ottimale all’interno dell’apertura. Ha la forma di un cilindro, dal diametro di 4 centimetri e con l’altezza di 4,5 centimetri, mentre il pulsante posto all’estremità è anch’esso circolare e con un diametro di 3 centimetri. Basta poggiarlo sulla testa della bottiglia e schiacciare il pulsante per inserire il tappo e creare il sottovuoto, in modo tale che l’aria non entri non esca dalla bottiglia.

Chi intende acquistare questa soluzione come dicevamo la compra online a 4,67 euro. E’ disponibile anche in diversi kit, con prezzi che oscillano tra i 3,50 euro e i 15,87 euro, che comprendono due o più tappi di questo genere, e altri pacchetti dove invece è possibile trovare il cavatappi, il salvagoccia e una serie di tappi alternativi per vini e spumanti.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.