Su Amazon lampada acchiappa-zanzare USB a soli 5,99€ con coupon

Le zanzare vi stanno massacrando? Tornate a fare sonni tranquilli comprando una lampada acchiappa-zanzare come quella di Lixada attualmente in sconto a metà prezzo con un codice.

Si tratta del modello 2021, non dissimile per aspetto e funzionamento da altre che si possono trovare in commercio in questo periodo. Rispetto a quelle che “friggono” le zanzare, questa non le uccide ma semplicemente le aspira e le blocca all’interno del suo serbatoio: in questo modo c’è anche il lato umano della faccenda, perché il giorno seguente potete tranquillamente decidere di rimetterle in libertà, ma nel frattempo avete passato una notte a-prova-di-puntura.

Per catturarle emette una luce ultravioletta a 365 nm che invoglia le zanzare ad avvicinarvisi: a quel punto il sistema di ventole interno attiva il risucchio, trasferendole all’interno del serbatoio dotato di una porta ad una sola via, si entra ma non si esce.

Questa lampada pesa intorno ai 250 grammi, è costruita in plastica ABS ed è atossica, inodore, non usa sostanze chimiche ed è silenziosa, quindi non c’è pericolo che vi disturbi il sonno. Inoltre è priva di elementi scoperti quindi è a prova di bambino. Per funzionare ha bisogno soltanto di 5 Watt che può prendere da qualsiasi fonte dotata di presa USB, quindi anche da un computer o una powerbank (il cavo è lungo circa un metro).

Secondo le specifiche, dovrebbe garantire un buon funzionamento in stanze con una superficie non più grande di 40 metri quadrati. Per ottenere il massimo è consigliabile chiudere tutte le porte e le finestre, spegnere qualsiasi fonte di luce e lasciarla funzionare per almeno un paio d’ore prima di coricarsi.

Per comprarla come dicevamo al momento c’è una buona offerta che permette di pagarla la metà: anziché 11,98 euro basta inserire il codice ML2QPSRY nel carrello per pagarla 5,99 euro. Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.